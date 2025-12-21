W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Broadcom: Der Gigant der digitalen Infrastruktur

Infrastruktur
Mit einem robusten Fundament aus Halbleiter- und Softwarelösungen hat Broadcom Inc. eine Schlüsselposition im digitalen Ökosystem inne, die durch die jüngsten Zukäufe weiter gefestigt wird.

Das Fundament digitaler Ökosysteme

Broadcom Inc. ist ein Technologiekonzern, der das Rückgrat der modernen digitalen Welt liefert. Man teilt das Geschäft im Wesentlichen in zwei große Bereiche: Halbleiterlösungen und Infrastruktur-Software. Im Halbleitersegment entwickelt und vertreibt Broadcom eine breite Palette von Chips, die für die Kommunikation, die Vernetzung von Datenzentren und die drahtlose Konnektivität in Smartphones oder Routern unerlässlich sind. Der Fokus liegt hier auf Hochleistungskomponenten. Der zweite Pfeiler, die Infrastruktur-Software, wurde durch strategische Zukäufe wie die Übernahme von VMware erheblich gestärkt. Dieses Segment bietet Lösungen für Cloud Computing, Cybersicherheit und die Verwaltung von Rechenzentren, die Unternehmen helfen, ihre IT-Infrastruktur effizienter zu gestalten und den Betrieb in der Cloud zu modernisieren. Broadcoms Kunden sind somit die größten Technologieunternehmen und Cloud-Anbieter der Welt, die auf diese Komponenten und Software angewiesen sind, um ihre eigenen Dienste und Produkte überhaupt anbieten zu können. Die Kombination aus Hardware-Expertise und tiefgreifender Software-Kompetenz positioniert Broadcom als einen Schlüsselakteur für die gesamte digitale Infrastruktur.




 
 

