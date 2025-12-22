W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Aktien New York Ausblick

US-Tech-Aktien bleiben gefragt zum Start in die Weihnachtswoche

dpa-AFX
Die US-Börsen dürften zu Beginn der verkürzten Weihnachtshandelswoche ihren Schwung vom vergangenen Freitag mitnehmen. So taxierte am Montag eineinhalb Stunden vor dem offiziellen Handelsstart der Broker IG den vornehmlich mit Technologieaktien bestückten Nasdaq 100 0,6 Prozent höher auf 25.504 Zähler. Das Barometer könnte seine im Monatsverlauf angefallenen Verluste wettmachen.

Den US-Leitindex Dow Jones sieht IG mit 0,06 Prozent im Plus auf 48.164 Punkten. Das vor zehn Tagen erreichte Rekordhoch bei 48.887 Punkten haben Anleger im Blick.

Tech-Werte vorbörslich im Aufwind

Anleger setzten auf eine Jahresendrally eines starken Börsenjahres mit dem Thema KI als einer der Triebfedern. Micron gewannen vorbörslich weitere 3,7 Prozent dazu. Im Jahr 2025 zählen die Titel des Chipherstellers zu den besten im Nasdaq 100. In der Vorwoche hatte Micron den Ausblick erhöht.

Marvell Technology kletterten um 1,3 Prozent hoch, nachdem die Citigroup sich positiv geäußert hatte mit Blick auf die im nächsten Monat anstehende Techmesse CES.

Eine Nachbesserung der Offerte von Paramount Skydance für Warner Brothers Discovery ließ die Papiere des Hollywood-Riesen um vier Prozent vorbörslich steigen. Netflix, das Warner Bros. auch schlucken will, sollte auch im Auge behalten werden.

Im Rohstoffsektor griffen Anleger bei Gold-, Silber- und Kupferproduzenten wie Newmont, Coeur Mining oder Freeport McMoran zu. Die Nachfrage nach den Metallen mit Preisen in Rekordhöhen ist ungebrochen hoch, bei Gold vor allem durch geopolitische Spannungen getrieben, bei Silber und Kupfer vom Bedarf der Tech-Industrie.

Die Papiere des Mischkonzerns Honeywell gaben vorbörslich um mehr als ein Prozent nach im Zuge eines angepassten Ausblicks aufgrund der ausgegliederten Spezialmaterialien-Sparte Solstice.

