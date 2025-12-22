EQS-DD: CHAPTERS Group AG: Edda Heidbrink, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



22.12.2025 / 12:35 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Edda Nachname(n): Heidbrink

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

CHAPTERS Group AG

b) LEI

3912001BNTWG0PIZYX13

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0006618309

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 36,19 EUR 446.156,54 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 36,19 EUR 446.156,54 EUR

e) Datum des Geschäfts

20.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

22.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: CHAPTERS Group AG Falkenried 29 20251 Hamburg Deutschland Internet: www.chaptersgroup.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

102630 22.12.2025 CET/CEST