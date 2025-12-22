EQS-News: Vantage Markets für Zusammenarbeit mit Trend Micro im Bereich Echtzeit-Bedrohungsinformationen ausgezeichnet

EQS-News: Vantage / Schlagwort(e): Vereinbarung/Vertrag

Vantage Markets für Zusammenarbeit mit Trend Micro im Bereich Echtzeit-Bedrohungsinformationen ausgezeichnet



22.12.2025 / 04:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Der Innovation Partnership Award würdigt die enge Zusammenarbeit, den Austausch von Echtzeitinformationen und den Einsatz fortschrittlicher Sicherheitsmaßnahmen auf einer der führenden Finanzhandelsplattformen Australiens

SYDNEY, 22. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Trend Micro Incorporated (TYO: 4704; TSE: 4704), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Cybersicherheit, gab heute bekannt, dass Vantage Markets mit dem Innovation Partnership Award ausgezeichnet wurde. Damit werden der wegweisende Ansatz des Unternehmens zur Stärkung der Cyber-Resilienz und seine strategische Zusammenarbeit mit Trend Micro gewürdigt.

Die Unternehmensgruppe Vantage Markets ist mit mehr als 30 Niederlassungen weltweit vertreten, während Vantage Markets als eine der weltweit führenden Multi-Asset-Handelsplattformen anerkannt ist. Durch ihren Fokus auf Zuverlässigkeit, Geschwindigkeit und Benutzererfahrung hat sie sich zur Nummer eins unter den Handelsplattformen in Australien und zur Nummer zwei weltweit entwickelt. Angesichts des rasanten Wachstums und einer zunehmend komplexen globalen Bedrohungslage hat das Unternehmen massiv in den Aufbau einer integrierten, informationsgesteuerten Cybersicherheitsinfrastruktur investiert.

Seit 2021 arbeiten Vantage Markets und Trend Micro eng zusammen. Durch diese Zusammenarbeit hat Vantage Markets seine Sicherheitskapazitäten zu einer globalen Funktion ausgebaut und nutzt dabei Echtzeit-Bedrohungsinformationen und eine einheitliche Sichtbarkeit über kritische Umgebungen hinweg.

Eric Cheng, Leiter der Cyber- und Informationssicherheit bei Vantage Markets: „Sicherheit ist die Grundlage für jeden Aspekt des von uns angebotenen Handelserlebnisses. Durch die Zusammenarbeit mit Trend Micro konnten wir unsere Sicherheitsmaßnahmen viel schneller ausbauen, als wir es alleine geschafft hätten. Die Möglichkeit, Cloud-, Workload- und Identitäts-Telemetriedaten an einem Ort zu korrelieren, hat die Art und Weise, wie wir Bedrohungen weltweit erkennen und darauf reagieren, grundlegend verändert. Diese Anerkennung spiegelt unser Engagement wider, die Messlatte für Resilienz kontinuierlich höher zu legen, nicht nur für unser eigenes Unternehmen, sondern für das gesamte Finanzdienstleistungsökosystem."

Vantage Markets hat eine umfassende Suite von Trend Micro-Lösungen innerhalb der KI-gestützten Cybersicherheitsplattform Vision One implementiert, darunter Trend Vision One™ Cyber Risk Exposure Management (CREM), Trend Vision One™ XDR for Endpoints, Trend Vision One™ Endpoint Security, Trend Vision One™ Cloud Security und Trend Service One™. Dieser integrierte Ansatz hat zu einer verbesserten Transparenz über Cloud, Benutzer und Anwendungen hinweg, einer schnelleren Erkennung und Reaktion sowie einer konsistenten Sicherheitserfahrung in seiner schnell wachsenden globalen Präsenz geführt.

Ergänzend zu dieser technologischen Grundlage verfügt das Sicherheitsteam von Vantage über weltweit anerkannte Zertifizierungen, darunter CISSP, CCSP, CISM, CRISC, CRT, OSCP, CDPSE und CISA, und verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Sicherheitsarchitektur auf Bankenniveau und globalen Red-Team-Operationen. Dieses Fachwissen gewährleistet, dass Benutzerkonten und Vermögenswerte durch hochqualifizierte Fachleute mit nachgewiesenen Fähigkeiten geschützt werden.

Innovation durch Einblicke und gemeinsame Informationen

Ein wichtiger Faktor, der durch die Auszeichnung gewürdigt wird, ist der kontinuierliche Beitrag von Vantage Markets zur breiteren Cybersicherheits-Community. Das Unternehmen teilt regelmäßig Informationen über neue Bedrohungsakteure, nimmt an privaten Produktvorstellungen teil und gibt Feedback, das direkt in die Weiterentwicklung der Plattform von Trend Micro einfließt.

Dieses Kooperationsmodell hat die Fähigkeiten beider Unternehmen gestärkt und es Trend Micro ermöglicht, seine Technologien zur Erkennung und Bekämpfung von Bedrohungen zu verfeinern, während Vantage Markets von einem tieferen Situationsbewusstsein und Echtzeit-Informationen zu Bedrohungen profitiert.

Stärkung der Cyber-Resilienz im Finanzdienstleistungssektor

Finanzinstitute weltweit sehen sich weiterhin mit immer raffinierteren und schnelllebigen Cyber-Bedrohungen konfrontiert. Für Vantage Markets war die Fähigkeit, Telemetriedaten zu vereinheitlichen, die Risikoidentifizierung zu automatisieren und Untersuchungsworkflows zu beschleunigen, von zentraler Bedeutung für die Transformation seiner Sicherheitsmaßnahmen.

Die Trend Vision One™-Plattform hat eine grundlegende Rolle bei der Erzielung dieser Ergebnisse gespielt und ermöglicht einen besser integrierten Schutz über Cloud-Infrastruktur, Workloads, Identitäten und Benutzeraktivitäten hinweg.

Srujan Talakokkula, Managing Director, Trend Micro Commercial ANZ: „Vantage Markets ist ein hervorragendes Beispiel dafür, was möglich ist, wenn Unternehmen Cybersicherheit als strategischen Faktor betrachten. Das Tempo der Einführung, die Bereitschaft zur Zusammenarbeit und der Beitrag zur Bedrohungsaufklärung haben die Weiterentwicklung unserer Plattform direkt beeinflusst. Durch die Konsolidierung der Transparenz und die Automatisierung hochwertiger Sicherheits-Workflows haben sie ein widerstandsfähiges und skalierbares Modell geschaffen, das einen Maßstab für Finanzdienstleistungsunternehmen in der gesamten Region setzt. Wir sind stolz darauf, sie auf ihrem Weg zu unterstützen, und freuen uns auf die nächsten Schritte."

Blick nach vorn

Diese Anerkennung ist ein wichtiger Meilenstein in der laufenden Partnerschaft zwischen Trend Micro und Vantage Markets und bekräftigt ihr gemeinsames Engagement für die Verbesserung der Cybersicherheit im gesamten Finanzdienstleistungssektor.

Im Zuge der weiteren Expansion seiner globalen Präsenz hat sich Vantage Markets dazu verpflichtet, die Sicherheit im Finanzbereich langfristig zu stärken. Das Unternehmen wird die KI-gestützte Plattform von Trend Micro weiter nutzen, um seine Sicherheitsvision voranzutreiben, die Compliance zu verbessern, den Cloud-Schutz zu verstärken und Kunden weltweit sicherere Erfahrungen zu bieten.

Informationen zu Trend Micro

Trend Micro, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Cybersicherheit, trägt dazu bei, die Welt für den Austausch digitaler Informationen zwischen Menschen, Regierungen und Unternehmen sicher zu machen. Trend nutzt sein Sicherheits-Know-how und KI, um mehr als 500.000 Unternehmen und Millionen von Menschen weltweit in Clouds, Netzwerken, Endpunkten und Geräten zu schützen. Das Herzstück bildet Trend Vision One™, die einzige KI-gestützte Cybersicherheitsplattform für Unternehmen, die das Management von Cyberrisiken und Sicherheitsmaßnahmen zentralisiert und einen mehrschichtigen Schutz für lokale, hybride und Multi-Cloud-Umgebungen bietet.alen, hybriden und Multi-Cloud-Umgebungen bietet. Die unübertroffene Bedrohungsintelligenz von Trend ermöglicht es Unternehmen, sich täglich proaktiv gegen Hunderte Millionen von Bedrohungen zu verteidigen. Proaktive Sicherheit beginnt hier. www.TrendMicro.com.au.

Informationen zu Vantage

Vantage Markets (oder Vantage) ist ein Multi-Asset-CFD-Broker, der seiner Kundschaft Zugang zu einem flexiblen und leistungsstarken Service für den Handel mit Differenzkontrakten (CFDs) bietet, dazu zählen Devisen, Rohstoffe, Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen.

Mit mehr als 15 Jahren Markterfahrung geht Vantage über die Rolle des Brokers hinaus und bietet eine zuverlässige Handelsplattform, eine preisgekrönte App für den mobilen Handel sowie eine benutzerfreundliche Handelsplattform, die Kunden Zugang zu Handelsmöglichkeiten bietet.

trade smarter @vantage

RISIKOWARNUNG : CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. Sie sollten wirklich sicher sein, das Risiko verstanden zu haben, bevor Sie zu handeln beginnen.

Haftungsausschluss: Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und stellt weder eine Finanzberatung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von Finanzprodukten oder -dienstleistungen dar. Der Inhalt ist nicht für Personen bestimmt, deren Wohnsitz sich in einem Land befindet, in dem die Verbreitung oder Nutzung gegen lokale Gesetze oder Vorschriften verstößt. Lesern wird empfohlen, unabhängige professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen, bevor sie Anlage- oder Finanzentscheidungen treffen. Wenn Sie sich auf die dargestellten Informationen verlassen, geschieht dies auf eigene Gefahr.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpg

Cision

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/vantage-markets-fur-zusammenarbeit-mit-trend-micro-im-bereich-echtzeit-bedrohungsinformationen-ausgezeichnet-302647683.html

22.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2249618 22.12.2025 CET/CEST