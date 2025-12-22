Trading-Chance Rohöl: 50 Prozent Anstieg voraus?

Der Commitment of Traders Report

Einmal wöchentlich, jeweils am Freitag Abend wird der sogenannte Commitment of Traders Report von der CFTC in den USA veröffentlicht. Darin werden transparent alle Stand Dienstag der gleichen Woche offenen Positionen (Futures) veröffentlicht. Dabei sind die Positionen in mehrere Händlergruppen unterteilt:

Producer

Das sind die Produzenten des jeweiligen Rohstoffs. Sie treten fast durchgängig als Futures-Verkäufer auf, da sie die physische Produktion haben und über die Kontrakte (Verträge) an die Abnehmer bringen.

Managed Money:

Dabei handelt es sich um große institutionelle Adressen/Fonds, die zumeist trendfolgend agieren. Sie sind große Spekulanten.

Leveraged Funds:

Wie der Name vermuten lässt, handelt es sich bei dieser Händlergruppe um institutionelle Adressen, die gehebelt handeln.

Other Reportables:

Das sind kleinere Spekulanten, die den Markttrend kaum prägen, jedoch mitunter sehr smart agieren. Nicht selten sind diese nahe der Markttiefs bullish und unweit der lokalen Hochs bearish.

Das Open Interest

Ein weiteres wichtiges Element des CoT-Reports ist das Open Interest. Es bildet die Anzahl aller offenen, noch nicht durch ein Gegengeschäft geschlossenen Kontrakte ab. Das Open Interest selbst ist kaum aussagekräftig, außer, dass es anzeigt, wann viele neue Positionen aufgemacht werden und wann viele geschlossen werden. Ein steigendes OI wird verursacht von neuen Positionen (Kontrakten), die eröffnet werden, ein sinkendes OI von Positionsschließungen. Spannend wird es dann, wenn wir schauen, welche Händlergruppe welchen Anteil am Open Interest (OI) hält. Je höher der Anteil der Produzenten im Open Interest ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass der Markt alsbald in diese Richtung tendieren wird.

Spekulanten unterinvestiert!

Der CoT-Chart zeigt oben den Preis-Chart von WTI Crude Oil. Darunter sehen Sie als rote Linie dargestellt die Netto-Position der Produzenten. Die blaue Linie repräsentiert die Netto-Position des Managed Money, sprich: der Fonds. Wir sehen, dass wann immer die Netto-Position des Managed Money sehr niedrig war, es anschließend einen kräftigen Preisaufschwung des Rohölpreises gab. Derartige Konstellationen finden wir Ende 2008, als es von 38 Dollar auf mehr als 100 Dollar hinauf ging. Anfang 2016 war die Netto-Position der Fonds abermals sehr niedrig, woraufhin der Preis von damals 27 auf in der Spitze 77 Dollar anstieg. Ende 2018 war die Konstellation vergleichbar, und es ging auch hier gen Norden. Jedoch diesmal in moderaterem Ausmaß. Immerhin legte der Ölpreis aber auch in diesem Fall gut 50 Prozent von 40 auf 63 Dollar zu. Im Frühjahr 2023 hatten wir letztmals eine sehr niedrige Netto-Position des Managed Money. Der Preis legte eine Erholung von 57 auf etwa 96 Dollar hin. Immer wieder gab es also Rallyes, die über 50 Prozent und mehr weit reichten. Jüngst vermeldete die CFTC im Commitment of Traders Report die niedrigste Netto-Position des Managed Money seit 2008.

Saisonalität unterstützt

Nun müssen wir akzeptieren, dass CoT-Daten uns eine grobe Vorstellung geben, was passieren dürfte und auch, wann viel Potenzial generiert wurde. Was sie aber nicht sind: ein Timing-Instrument! Darum kann es sinnvoll sein, einen unabhängigen Faktor in Form der Saisonalität hinzu zu ziehen. Diese unterstützt die mittelfristig positive Ausgangslage, da sie ab dem 20.12. alljährlich gen Norden zeigt. Bis Ende Februar und nach einer Verschnaufpause bis Mai erstreckt sich das saisonal naturgemäß bullishe Muster.

Vorsicht: Restrisiko!

Als Trader müssen wir stets Chancen und Risiken gleichermaßen im Blick behalten. Die Erfahrung aus 27 Jahren hauptberuflichem Trading lässt uns erkennen, dass im Öl noch ein gewisses Restrisiko für einen möglichen finalen Blow Out gegeben ist. Dieser muss nicht kommen, aber wir sollten vorbereitet sein, falls er kommt. Die Region um 35 bis 42 US-Dollar wäre für etwaige Abstauber-Limits nach unserer Expertise sehr gut geeignet.

Fazit

Die Ausgangslage mutet zunehmend positiv an für die mittlere Frist. Noch besteht jedoch ein gewisses Rest-Risiko gen Süden, so dass es einmal mehr sinnvoll erscheint, mit kleinen Einsätzen und in mehreren gestaffelten Einstiegen zu agieren. Wenn das Managed Money (grün) zu kaufen beginnt, dürfte der Boden gefunden sein. Um an einem möglichen Anstieg des Pfund gegenüber dem US-Dollar partizipieren zu können, haben wir für Sie ein passendes Produkt ausgesucht, welches wir nachfolgend vorstellen.

Open end Turbo Bull Optionsschein auf Rohöl

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open end Turbo Bull Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat seinen Knockout , wie auch den Basispreis gleichauf bei 34,122 USD. Bei einem aktuellen Preis von 56 USD ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 2,44. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung wie möglich. Die WKN lautet HR749Q.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 65 und 72 USD

Unterstützungen: 40 und 55 USD

Open end Turbo Bull Optionsschein auf Rohöl

Basiswert WTI Crude Oil WKN HR749Q ISIN DE000HR749Q1 Basispreis 34,122 USD K.O.-Schwelle 34,122 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit open end (endlos) Emittent UniCredit Hebel 2,44 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

