Wie kann man als Anleger umgehen mit der Unsicherheit, die durch die zweite Amtszeit von US-Präsident Donald Trump entstanden ist? Wie sehen die weiteren Perspektiven für das Mega-Thema Künstliche Intelligenz (KI) an der Börse aus? Und was könnte uns im kommenden Börsenjahr richtig überraschen?

Um diese und viele weitere Fragen geht es in diesem Gespräch zwischen onvista-Redaktionsleiter Georg Buschmann und dem Investmentstrategen Stefan Riße vom Vermögensverwalter Acatis.

