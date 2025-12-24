W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Was die Märkte 2025 bewegte

Der große Jahresrückblick mit Stefan Riße

onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)

onvista-Redaktionsleiter Georg Buschmann schaut in diesem Video gemeinsam mit onvista-Kolumnist Stefan Riße zurück auf das Börsenjahr 2025.

Wie kann man als Anleger umgehen mit der Unsicherheit, die durch die zweite Amtszeit von US-Präsident Donald Trump entstanden ist? Wie sehen die weiteren Perspektiven für das Mega-Thema Künstliche Intelligenz (KI) an der Börse aus? Und was könnte uns im kommenden Börsenjahr richtig überraschen?

Um diese und viele weitere Fragen geht es in diesem Gespräch zwischen onvista-Redaktionsleiter Georg Buschmann und dem Investmentstrategen Stefan Riße vom Vermögensverwalter Acatis. 

Zur Kolumne von Stefan Riße bei onvista geht es hier entlang.

