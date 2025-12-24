EQS-DD: Basler AG: Hardy Mehl, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



24.12.2025 / 09:18 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Hardy Nachname(n): Mehl

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Basler AG

b) LEI

5299006OKY4JQTOWH448

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005102008

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 13,70 EUR 27.400,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 13,7000 EUR 27.400,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

23.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR

