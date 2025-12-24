W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Sanofi will US-Impfstoffhersteller Dynavax für 2,2 Milliarden Dollar kaufen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

PARIS (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern Sanofi will den US-Impfstoffhersteller Dynavax für gut zwei Milliarden Dollar kaufen. Das Gebot liege bei 15,50 US-Dollar je Aktie in bar, teilten die Franzosen am Mittwoch mit. Die Übernahme sei einstimmig vom Verwaltungsrat der Amerikaner genehmigt worden. Der Kauf soll aus vorhandenen Barreserven bezahlt werden.

Sanofi-Aktien gingen mit einem Abschlag von knapp einem Prozent aus dem Handel. Dynavax-Titel sprangen zuletzt um fast 40 Prozent auf 15,43 Dollar hoch./he

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Sanofi
SANOFI
Sanofi ADR

Das könnte dich auch interessieren

Agrarchemie- und Pharmakonzern
Bayer: Finerenon in Japan gegen bestimmte Herzerkrankung zugelassen22. Dez. · dpa-AFX
Bayer: Finerenon in Japan gegen bestimmte Herzerkrankung zugelassen
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Richtige Auswahl ist aber zwingend
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreise22. Dez. · onvista
Plus
Überflieger und Verlustbringer
Rückblick auf ein turbulentes Jahr: 2025 in sieben Grafiken22. Dez. · onvista
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 21.12.2025
"Beruhigungspille" für den Markt: Was die KI-Rally gerade wieder entfacht21. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden