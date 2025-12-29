W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Wind- und Solarparkbetreiber

Energiekontor bestätigt Jahresziele - Aktie springt an

Der Wind- und Solarparkbetreiber Energiekontor sorgt am Montag bei Anlegern mit bestätigten Jahreszielen für Erleichterung. Dies reichte aus, damit die Aktien am späten Vormittag spürbar anzogen und ihr Plus mit 35,70 Euro auf zuletzt 5,6 Prozent ausbauten. Im Chart wurde eine Hürde bei 35,60 Euro überschritten. 35,80 Euro bedeuteten in der Spitze ein Hoch seit Ende Oktober.

Nachdem die Bremer im Oktober wegen Projektverzögerungen in Deutschland sowie geänderten Rahmenbedingungen für britische Windkraftprojekte ihren Gewinnausblick spürbar zusammengestrichen hatten, gehen sie nun weiter davon aus, dass der Vorsteuergewinn zwischen rund 30 und 40 Millionen Euro liegen wird. Das Unternehmen sprach von einem "starken Jahresendspurt" mit weiteren Erfolgen in der Projektentwicklung und im Projektvertrieb.

Energiekontor

