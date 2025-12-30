W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-DD: Pyrum Innovations AG: Jürgen Franz Opitz, Aktienkauf aus Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

30.12.2025 / 22:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Jürgen Franz
Nachname(n):Opitz

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Pyrum Innovations AG

b) LEI

39120067WWD5WF229E72 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A2G8ZX8

b) Art des Geschäfts

Aktienkauf aus Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
27,50 EUR33.220,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
27,5000 EUR33.220,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

23.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

Pyrum Innovations

