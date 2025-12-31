IRW-News: 55 North Mining Inc: 55 North Mining ernennt Wayne Parsons zum Executive Chair und stärkt die Führungsspitze im Zuge der Weiterentwicklung des Last Hope Goldprojekts

IRW-PRESS: 55 North Mining Inc: 55 North Mining ernennt Wayne Parsons zum Executive Chair und stärkt die Führungsspitze im Zuge der Weiterentwicklung des Last Hope Goldprojekts

Toronto, Ontario - 31. Dezember 2025 / IRW-Press / 55 North Mining Inc. (CSE:FFF) (FWB:6YF) (55 North oder das Unternehmen) freut sich, die Ernennung von Wayne Parsons zum Executive Chair des Board of Directors mit Wirkung zum 1. Januar 2026 bekannt zu geben.

Herr Parsons verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Investmentgeschäft und war zuvor bei BMO, RBC und zuletzt bei National Bank Financial tätig. Seitdem hat er eine Beratungsfirma mit Schwerpunkt im Bergbausektor gegründet und bietet Bergbauunternehmen strategische Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Kapitalmarktstrategie, Finanzierung und Investorenbindung an. Herr Parsons war Mitglied mehrerer Boards, zuletzt bei Bunker Hill Mining Corp.

Waynes Fähigkeiten und Erfahrungen sind genau das, was 55 North braucht, um dieses Projekt zur Produktionsreife zu bringen, sagte Bruce Reid, Chief Executive Officer von 55 North Mining. Er verfügt über ein gutes globales Netzwerk und wird uns dabei helfen, die richtigen Leute zu finden, um dieses Projekt zu finanzieren. Wir haben uns in den Anfängen von Bunker Hill Mining kennengelernt, und als dieses Projekt auf Schwierigkeiten stieß, sprang Wayne ein, finanzierte persönlich die Rekapitalisierung und half dabei, das Team zusammenzustellen, um es voranzubringen. Sein Ruf wird für unseren zukünftigen Erfolg von großem Wert sein.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Ernennung von Herrn Parsons seine Führungskompetenz erheblich stärkt und 55 North in die Lage versetzt, seine Strategie zur Weiterentwicklung und Produktion des Goldprojekts Last Hope umzusetzen.

Über 55 North Mining Inc.

55 North Mining Inc. ist ein kanadisches Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich dem Ausbau seines hochgradigen Goldprojekts Last Hope in der kanadischen Provinz Manitoba widmet.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN:

Bruce Reid

Chief Executive Officer

55 North Mining Inc.

Tel: 647-500-4495

bruce@mine2capital.ca

Vance Loeber

Corporate Development

Tel: 778-999-3530

cvl@tydewell.com

VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung von 55 North enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens oder Entwicklungen in der Branche wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82335

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82335&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA31680F4050

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.