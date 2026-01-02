EQS-DD: Vonovia SE: Rolf Buch, Verkauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
02.01.2026 / 17:46 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Rolf
|Nachname(n):
|Buch
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Vonovia SE
b) LEI
|5299005A2ZEP6AP7KM81
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A1ML7J1
b) Art des Geschäfts
|Verkauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|24,2000 EUR
|201.174,6000 EUR
|24,2100 EUR
|4.720,9500 EUR
|24,2300 EUR
|99.488,3800 EUR
|24,2350 EUR
|37.782,3650 EUR
|24,2400 EUR
|94.826,8800 EUR
|24,2450 EUR
|60.976,1750 EUR
|24,2500 EUR
|262.991,2500 EUR
|24,2600 EUR
|90.247,2000 EUR
|24,2650 EUR
|4.100,7850 EUR
|24,2700 EUR
|64.703,8200 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|24,2372 EUR
|921.012,4050 EUR
e) Datum des Geschäfts
|29.12.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Xetra
|MIC:
|XETR
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Vonovia SE
|Universitätsstraße 133
|44803 Bochum
|Deutschland
|Internet:
|www.vonovia.de
