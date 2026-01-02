W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-DD: Vonovia SE: Rolf Buch, Verkauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

02.01.2026 / 17:46 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Rolf
Nachname(n):Buch

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Vonovia SE

b) LEI

5299005A2ZEP6AP7KM81 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A1ML7J1

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
24,2000 EUR201.174,6000 EUR
24,2100 EUR4.720,9500 EUR
24,2300 EUR99.488,3800 EUR
24,2350 EUR37.782,3650 EUR
24,2400 EUR94.826,8800 EUR
24,2450 EUR60.976,1750 EUR
24,2500 EUR262.991,2500 EUR
24,2600 EUR90.247,2000 EUR
24,2650 EUR4.100,7850 EUR
24,2700 EUR64.703,8200 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
24,2372 EUR921.012,4050 EUR

e) Datum des Geschäfts

29.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:Xetra
MIC:XETR

02.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Vonovia SE
Universitätsstraße 133
44803 Bochum
Deutschland
Internet:www.vonovia.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

102708 02.01.2026 CET/CEST

Vonovia

