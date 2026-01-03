Trump will Venezuela 'reich, unabhängig und sicher' machen
dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat nach der Festnahme des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro wirtschaftliche und sicherheitspolitische Zusagen für Venezuela gemacht. Bei einer Pressekonferenz erklärte Trump, große US-Ölkonzerne sollten Milliarden Dollar investieren, um die nach seinen Worten "schwer beschädigte" venezolanische Öl-Infrastruktur zu modernisieren. Ziel sei es, das Land wirtschaftlich wiederaufzubauen.
Eine Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten werde Venezuela "reich, unabhängig und sicher" machen, sagte Trump. Trump sagte zudem, Millionen Venezolaner im Exil - auch in den USA - würden von den geplanten Maßnahmen profitieren./hae/DP/he
Das könnte dich auch interessieren
EnergiekonzernOrsted will gegen Stopp von 5-Milliarden-Dollar-Windpark vor US-Küste vorgehengestern, 11:37 Uhr · Reuters
Vorbörse 30.12.2025Dax visiert minimales Plus am letzten Handelstag eines starken Jahres an30. Dez. · onvista
Nur wenige deutsche Unternehmen vorneNvidia löst Apple als wertvollstes Unternehmen ab - SAP fällt auf Rang 4429. Dez. · Reuters
Premium-Beiträge
Eine neue Butterberg-Politik würde Anlagechancen in Europa eröffnenheute, 13:00 Uhr · Acatis
PlusKolumne von Stefan Riße
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreise22. Dez. · onvista
PlusRichtige Auswahl ist aber zwingend
Rückblick auf ein turbulentes Jahr: 2025 in sieben Grafiken22. Dez. · onvista
PlusÜberflieger und Verlustbringer