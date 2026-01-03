Venezuelas Vizepräsidentin fordert Freilassung von Maduro
dpa-AFX · Uhr
CARACAS (dpa-AFX) - Nach dem US-Einsatz in Venezuela hat Vizepräsidentin Delcy Rodríguez die sofortige Freilassung von Staatschef Nicolás Maduro und seiner Ehefrau verlangt. Rodríguez sprach auf einer Sitzung des Verteidigungsrates des südamerikanischen Landes, die live im Fernsehen übertragen wurde./aso/DP/he
