Dow Jones Industrial Average®- 13 Jahre in Folge: Stets ein neues Allzeithoch
HSBC · Uhr
13 Jahre in Folge: Stets ein neues Allzeithoch
Die letzten beiden Jahre gehen als „Jahr der Allzeithochs“ in die Börsengeschichte ein. Aufgrund noch spektakulärerer Kursanstiege beim S&P 500®, beim Nasdaq-100® bzw. bei Gold und Silber kommt der Dow Jones® manchmal etwas zu kurz. Zu Unrecht, denn den amerikanischen Standardwerten gelang in den letzten Jahren ein ganz besonderes Kunststück: Beim Reigen der Vorstöße in „uncharted territory“ darf auch der Dow Jones® nicht fehlen. Dank des neuen Allzeithochs (48.887 Punkte) endet erneut ein Jahrgang mit neuen Rekordständen. Seit 2013 ergab sich somit jedes Jahr ein neues Allzeithoch! Eine unglaubliche Erfolgsserie von 13 Jahren in Folge mit neuen Rekordständen – damit toppen die US-„blue chips“ die bisherige Rekordserie an Allzeithochs von 1989 bis 2000. Aber auch unter dem Aspekt eines aktiven Money Managements liefert der Jahreschart eine wichtige Orientierungshilfe. Seit insgesamt sieben Jahren beschäftigen sich die US-„blue chips“ intensiv mit einer ultra-langfristigen Trendlinie, welche die Hochpunkte von 1929 und vom Jahrtausendwechsel 1999/2000 verbindet (siehe Chart). Seit dem Jahreswechsel verläuft der Trend bei 42.549 Punkten und markiert so etwas wie eine „worst case“-Unterstützung.
Dow Jones Industrial Average® (Annually)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart Dow Jones Industrial Average®
Quelle: LSEG, tradesignal²
