EQS-News: CANAMERA LÄSST MEILENSTEINE FÜR 2025 REVUE PASSIEREN UND TEILT ECKPUNKTE FÜR DAS ERSTE QUARTAL 2026 MIT

Emittent / Herausgeber: Canamera Energy Metals Corp / Schlagwort(e): Sonstiges

CANAMERA LÄSST MEILENSTEINE FÜR 2025 REVUE PASSIEREN UND TEILT ECKPUNKTE FÜR DAS ERSTE QUARTAL 2026 MIT



05.01.2026 / 15:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





CANAMERA LÄSST MEILENSTEINE FÜR 2025 REVUE PASSIEREN UND TEILT ECKPUNKTE FÜR DAS ERSTE QUARTAL 2026 MIT

Edmonton, Alberta – 5. Januar 2026 – Canamera Energy Metals Corp. (CSE:EMET | OTCQB:EMETF | FSE:4LF0) („Canamera” oder das „Unternehmen") nimmt eine Zusammenfassung seiner Unternehmens- und Explorationsaktivitäten für das Jahr 2025 vor und teilt die erwarteten Eckpunkte für das erste Quartal 2026 mit.

2025 hat Canamera Eigenkapitalfinanzierungen in Höhe von 5,57 Millionen US-Dollar gesichert sowie durch Optionsvereinbarungen, Übernahme und/oder Absteckung (Staking) verschiedene Beteiligungen an fünf Mineralliegenschaften in Kanada, den Vereinigten Staaten und Brasilien erworben. Diese kommen ergänzend zu seinem Portfolio an Liegenschaften zur Exploration von Seltenen Erden und Uran in stabilen, für den Bergbau aufgeschlossenen Regionen hinzu.

„Wir starten das Jahr 2026 mit einer stärkeren Vermögensbasis und dem nötigen Kapital, mehrere Projekte voranzutreiben, um wichtige Meilensteine zur Wertschöpfung zu erreichen,” erklärte Brad Brodeur, CEO von Canamera Energy Metals Corp. „Mit den ausstehenden Bohrergebnissen bei unserem Turvolandia-Projekt in Brasilien, den erwarteten Ergebnissen der Probennahme bei unserer Iron Hills-Liegenschaft in Colorado und detaillierten Explorationsplänen für unsere Schryburt Lake- und Garrow-Liegenschaften in Kanada sowie für das Great Divide-Projekt in Wyoming gehen wir von einem sehr aktiven ersten Quartal aus."

Eckpunkte für das erste Quartal 2026

Seltene Erden-Projekt Turvolândia (Brasilien): Die vorläufigen Ergebnisse aus der ersten Phase der Bohrungen werden für Anfang des ersten Quartals 2026 erwartet

Seltene Erden-Projekt Iron Hill (Colorado, USA): Die Ergebnisse der Gesteinsproben werden für Anfang des ersten Quartals 2026 erwartet

Seltene Erden-Projekt Garrow Lake (Ontario, Kanada): Die Explorationspläne werden in der ersten Hälfte des ersten Quartals 2026 erwartet

Seltene Erden-Projekt Schryburt Lake (Ontario, Canada): Die detaillierte Projektzusammenfassung wird zu einem späteren Zeitpunkt im Januar 2026 erwartet

Great Divide- Uranprojekt (Wyoming, USA): Die Erschließungsstrategie wird in den kommenden Wochen präsentiert

Jahresrückblick

Die Aktivitäten von Canamera im Jahr 2025 erfolgten vor dem Hintergrund eines zunehmenden globalen Interesses zur Sicherung einer zuverlässigen Versorgung mit kritischen Minieralien und Seltenen Erden. Seltene Erden sind unerlässlich für Verteidigungssysteme, Elektrifizierung, erneuerbare Energie und hochentwickelte Fertigungstechnologien, während Uran weiterhin ein Schlüsselbestandteil der Strategien zur Wahrung der Energiesicherung bleibt. Die Finanzierungen und Übernahmen des Unternehmens standen im Einklang mit diesen Prioritäten, wobei der Schwerpunkt auf den nordamerikaníschen und zugehörigen Regionen lag.

Der Erwerb verschiedener Beteiligungen an fünf Mineralliegenschaften spiegelt die Strategie des Unternehmens wider, Explorationsmöglichkeiten mit Potenzial für einen großflächigen Abbau zu entdecken. Nach jedem derartigen Erwerb führte Canamera eine systematische Untersuchung der historischen Daten, der geologischen Modelle und der Explorationsprioritäten durch.

Überblick über das Projektportfolio

Seltene Erden-Projekt Turvolândia– Brasilien

Die Option für das Turvolândia-Projekt betrifft eine Liegenschaft im Südosten Brasiliens innerhalb einer Region, die für eine Seltene Erden-Mineralisierung in Zusammenhang mit alkalischen und Karbonatitgesteinkomplexen bekannt ist. Canamera begann mit ersten Erkundungsbohrungen, um Zielgebiete mit möglichen Vorkommen von Seltenen Erden zu bewerten. Die vorläufigen Ergebnisse der ersten Bohrphase werden Anfang des ersten Quartals 2026 erwartet.

Seltene Erden-Projekt Garrow Lake – Ontario, Kanada

Die Optionsvereinbarung für das Garrow Lake-Projekt betrifft eine Liegenschaft in Ontario, die geologische Eigenschaften aufweist, die als aussichtsreich für eine Seltene Erden-Mineralisierung angesehen werden. Bei den bis jetzt durchgeführten Aktivitäten lag der Schwerpunkt auf der Zusammenstellung historischer Daten und der Planung der Exploration. Die Explorationspläne werden in der ersten Hälfte des ersten Quartals 2026 bekanntgegeben.

Seltene Erden-Projekt Schryburt Lake – Ontario, Kanada

Das Schryburt Lake-Joint Venture-Projekt bezieht sich auf eine Liegenschaft in Nordontario. Die anfänglichen Aktivitäten konzentrierten sich auf die geologische Prüfung und die Festlegung von Zielgebieten. Eine detaillierte Projektzusammenfassung wird zu einem späteren Zeitpunkt im Januar 2026 vorgelegt.

Seltene Erden-Projekt Iron Hill – Colorado, USA

Das Iron Hill-Projekt liegt in Colorado und grenzt an eine Ressource von Seltenen Erden innerhalb des Iron Hill-Komplexes mit alkalischen Einschlüssen[i]. Das Projekt befindet sich innerhalb eines Gebiets mit einer bestehenden Infrastruktur und klaren regulatorischen Rahmenbedingungen. Die Ergebnisse aus einem Programm zur Entnahme von Gesteinsproben werden in der ersten Hälfte des ersten Quartals 2026 erwartet.

Great Divide-Uranprojekt – Wyoming, USA

Die Option beim Great Divide-Projekt bezieht sich auf eine Liegenschaft im Great Divide Basin (Wyoming), einer Region mit einer bestehenden Uranexploration und klar definierten Genehmigungsverfahren. Die Erschließungsstrategie des Unternehmens wird in den kommenden Wochen vorgestellt.

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Warren Robb, P.Geo. (British Columbia), Vice-President, Exploration des Unternehmens und eine „Qualifizierte Person" gemäß der Definition in National Instrument 43-101, überprüft und genehmigt.

Um weitere Informationen über die Prozesse und Verfahren des Unternehmens zu Qualitätssicherung und -lenkung und Datenverifizierung zu erhalten, ist der zuletzt eingereichte technische Bericht zu konsultieren, der unter dem Profil des Unternehmens auf www.sedarplus.ca. verfügbar ist.

Über Canamera Metals Corp.

Canamera Energy Metals Corp. ist ein Explorationsunternehmen für kritische Metalle, das ein diversifiziertes Portfolio an zur Energiegewinnung eingesetzten Metallen und Seltenen Erden auf dem amerikanischen Kontinent aufbaut, einschließlich der Optionen beim Great Divide Basin-Uranprojekt in Wyoming und der Turvolândia- und São Sepé-Seltenerdenprojekte in Brasilien. In Kanada umfasst das Portfolio des Unternehmens die Optionen zum Erwerb von 90 % am Schryburt Lake- und 100 % am Garrow-Projekt für Seltene Erden und Niobium in Ontario sowie das Mantle-Projekt in British Columbia. Bei diesem Portfolio konzentriert sich Canamera vor allem auf wenig erkundete Regionen mit starken geologischen Signaturen und einer für den Bergbau aufgeschlossenen Verwaltung. Dabei werden geochemische, geophysikalische und geologische Daten eingesetzt, um vielversprechende Explorationsziele für Pionierunternehmen auszuwählen und voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie unter www.canamerametals.com.

UM WEITERE INFORMATIONEN ZU ERHALTEN, WENDEN SIE SICH BITTE AN:

Brad Brodeur

Chief Executive Officer

brad@canamerametals.com

780-238-7163

HINWEISE BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ gemäß der Bedeutung der einschlägigen kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichte Aussagen zeichnen sich üblicherweise durch Begriffe wie „erwartet," „geht davon aus“, plant, „wird”, „Potenzial" und vergleichbare Ausdrücke oder durch Erklärungen aus, dass Ereignisse eintreten bzw. erreicht „werden”, „können” oder „könnten.

Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten u.a. Aussagen über: den erwarteten Zeitablauf der vorläufigen Bohrergebnisse für Turvolandia; den erwarteten Zeitablauf für die Gesteinsproben von Hill; den erwarteten Zeitablauf für die Explorationspläne für Garrow Lake; den erwarteten Zeitablauf einer detaillierten Zusammenfassung für Schryburt Lake; den erwarteten Zeitablauf für eine Erschließungsstrategie bei der Great Divide-Liegenschaft; die geplanten Explorationsaktivitäten und -strategien des Unternehmens; sowie die Fähigkeit des Unternehmens, sein Projektportfolio voranzutreiben.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, die vom Unternehmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung für angemessen erachtet werden, einschließlich: des zeitnahen Erhalts der Bohr- und Probenergebnisse; der Verfügbarkeit von Personal, Ausrüstung und Finanzierung zur Durchführung der geplanten Aktivitäten; stabilen Rohstoffpreisen und günstigen Betriebsbedingungen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten abweichen. Zu diesen Risiken gehören u.a.: Verzögerungen beim Erhalt von Untersuchungs- oder Analyseergebnissen, Unwägbarkeiten in Zusammenhang mit der Auslegung von geologischen und geochemischen Daten; die Unmöglichkeit, bei den Explorationsaktivitäten Mineralressourcen zu entdecken; Änderungen bei den Rohstoffkursen für Seltene Erden bzw. Uran; die Verfügbarkeit einer Finanzierung; Zulassungs- und regulatorische Risiken; sowie allgemeine Risiken, die mit der Mineralexploration einhergehen.

Weitere Risikofaktoren für das Unternehmen finden sich in den kontinuierlich vom Unternehmen offengelegten Dokumenten, die unter www.sedarplus.caverfügbar sind. Die Leser sind gehalten, sich nicht über Gebühr auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, sofern dies nicht durch die einschlägigen Wertpapiergesetze vorgeschrieben wird.

Weder die Canadian Securites Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Canadian Securites Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

[i] Shaver, K. C., & Lunceford, R. A. (1998). White Earth project, Colorado: The largest titanium resource in the United States. Canadian Industrial Minerals.

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Originalinhalt anzeigen: EQS News