IRW-News: Aztec Minerals Corp.: Aztec Minerals veröffentlicht Update für Aktionäre: Rückblick auf die Highlights von 2025 und Ausblick für 2026

Vancouver, Kanada - 5. Januar 2026 / IRW-Press / Aztec Minerals Corp. (TSXV: AZT, OTCQB: AZZTF) (Aztec oder das Unternehmen) informiert seine Aktionäre im nachfolgenden Rückblick über die wichtigsten Explorations- und Unternehmens-Höhepunkte des Jahres 2025 und bietet einen Ausblick auf das Jahr 2026. Zu den Kernprojekten von Aztec zählen das historische Silber-/Gold-Bergbaugebiet Tombstone im Südosten von Arizona (85,0-%-JV-Beteiligung) und die vielversprechende porphyrische Gold-Kupfer-Konzession Cervantes im mexikanischen Bundesstaat Sonora (100 % Beteiligung).

Simon Dyakowski, President und CEO von Aztec, erläutert: 2025 war ein grundlegendes Jahr für das Unternehmen. Wir haben unsere beiden Projekte mit Edelmetallvorkommen weiter ausgebaut und haben im Zuge der Bohrungen die bis dato höchstgradigen Silber- und Goldabschnitte durchteuft, die je von Aztec im Projekt Tombstone aufgefunden wurden. Auf Unternehmensseite haben wir über zwei Eigenkapitalfinanzierungen 13,6 Mio. $ aufgebracht und unsere Beteiligung am Tombstone JV von 77,7 % auf 85,0 % erhöht. Im Projekt Tombstone im Südosten von Arizona haben wir das Jahr mit der Meldung der höchstgradigen Silbermineralisierung, die jemals von Aztec im Rahmen von Bohrungen durchörtert wurde, eingeleitet. Das Jahr 2025 konnten wir mit der Meldung der bis dato höchstgradigen Golddurchschneidung abschließen. Im zweiten Quartal haben wir unsere Konzessionsfläche durch das Abstecken von 31 zusätzlichen Claims um fast 50 % enorm vergrößert. Zur Jahresmitte hat das Tombstone JV sein bislang größtes Bohrprogramm eingeleitet, das vor kurzem von einem ursprünglich geplanten Bohrvolumen von 5.000 Metern auf mindestens 8.500 Meter erweitert wurde. Die Bohrungen sollen im Jahr 2026 fortgesetzt werden. Das laufende Programm umfasst sowohl Bohrungen im Umkehrspülverfahren (Reverse Circulation) in den Zielzonen mit einer oxidischen Gold-/Silbermineralisierung in geringer Tiefe als auch erstmalig Kernbohrungen in Zielzonen vom CRD-Typ (Karbonatverdrängung). Weitere Analyseergebnisse stehen noch aus. Im porphyrischen Gold-Kupfer-Konzessionsgebiet Cervantes im mexikanischen Bundesstaat Sonora haben wir Proben aus Aufschlüssen entnommen und geologische Kartierungen in mehreren Zielzonen durchgeführt, um das Projekt mit weiteren Explorationsarbeiten im Jahr 2026 voranzubringen. Nachdem Silber und Gold aktuell zu Rekordpreisen gehandelt werden, stehen die Chancen für Aztec gut, im Jahr 2026 mit dem kontinuierlichen Ausbau der jeweiligen Projekte mit Edelmetallvorkommen eine beachtliche Wertschöpfung für seine Aktionäre zu erzielen.

Höhepunkte 2025 im Projekt Tombstone

- Aztec durchteufte auf dem Projektgelände die bis dato höchstgradige Silbermineralisierung:

o Durchörterung einer hochgradigen Silbermineralisierung mit 7.269 g/t AgÄq (233,7 oz/t AgÄq - 3.669 g/t Ag, 44,7 g/t Au) auf 1,52 m innerhalb einer Zone mit 569 g/t AgÄq (18,3 oz/t AgÄq - 290 g/t Ag, 3,48 g/t Au) auf 25,8 m.

o Der Abschnitt befand sich in Bohrloch TR24-16 im Bereich des südlichen Ausläufers der Grube Contention; es wurden mehrere Zonen einer oxidischen Ag-Au-Mineralisierung durchteuft, wie z.B. 106,4 m mit 147,9 g/t AgÄq (1,85 g/t AuÄq - 0,90 g/t Au und 76,2 g/t Ag).

o Der hochgradige Abschnitt aus dem Bohrloch TR24-16 stammt aus einem Bereich entlang des Mineralisierungsverlaufs der Grube Contention, 439 m süd-südwestlich der vorherigen hochgradigen Durchschneidung in Loch TC23-01 (3.477 g/t Silber und 0,12 g/t Gold bzw. 3.485,1 g/t AgÄq auf 1,52 m).

- Im Rahmen der Erstbohrung in der Zielzone Westside wurde eine hochgradige Mineralisierung entdeckt:

o In Bohrloch TR24-13 wurden in geringer Tiefe auf 24,4 m 106,24 g/t AgÄq innerhalb einer breiteren Zone mit durchschnittlich 47,31 g/t AgÄq auf 85,4 m durchteuft.

o Bei der Erstbohrung im Zielgebiet Westside wurden Abschnitte mit einer für die geologisch unterschiedlichen, modellierten Zielbereiche ganz beachtlichen oxidischen Silber-/Goldmineralisierung bestätigt.

o Das Zielgebiet Westside weist Potenzial für eine oxidische Silber-/Goldmineralisierung in geringer Tiefe auf, ähnlich wie das benachbarte Zielgebiet Contention.

§ Siehe Pressemitteilung vom 22. Januar 2025

§ Siehe Pressemitteilung vom 28. Januar 2025

- Erweiterung der Konzessionsanteile um 46,7 %:

o 31 neue nicht patentierte Bergbaukonzessionen mit einer Gesamtfläche von 211 Hektar (522 Acres) wurden abgesteckt und das JV-Konzessionspaket des Projekts Tombstone um 46,7 % von 452 Hektar auf 663 Hektar (1.639 Acres) vergrößert.

§ Siehe Pressemitteilung vom 20. Mai 2025

- Ein Programm mit RC-Bohrungen und Kernbohrungen über 5.000 Meter wurde eingeleitet, das Bohrvolumen wurde anschließend auf mindestens 8.500 Meter erweitert:

o Aztec konnte starke erste Ergebnisse vermelden und wird das Gelände bis ins Jahr 2026 hinein weiter ausbauen. Es erfolgte u.a. die erste Kernbohrung in Zielzonen vom Typ der CRD-Lagerstätten unterhalb des Zielgebiets mit oxidischer Silber-/Goldmineralisierung:

§ In Bohrloch TR25-03 wurden in geringer Tiefe auf 6,08 m insgesamt 456,6 g/t AgÄq innerhalb einer breiteren Zone mit durchschnittlich 89,7 g/t AgÄq auf 50,3 m durchteuft.

§ In Bohrloch TC25-02 wurden auf 62,5 m 40,7 g/t AgÄq (19,4 g/t Ag und 0,24 g/t Au) angetroffen.

§ In Bohrloch TR25-06 wurden in geringer Tiefe auf 3,04 m insgesamt 2.149,5 g/t AgÄq innerhalb einer breiteren Zone mit durchschnittlich 250,2 g/t AgÄq auf 28,9 m durchteuft.

§ In Bohrloch TR25-05 wurden in geringer Tiefe auf 4,6 m insgesamt 590 g/t AgÄq innerhalb einer breiteren Zone mit durchschnittlich 0,55 g/t Au und 36,4 g/t Ag (85,5 g/t AgÄq) durchörtert.

§ Siehe Pressemitteilungen vom 11. Juni, 14. August, 23. September und 4. Dezember 2025

o Aztec durchörterte im Rahmen der Bohrungen seinen bis dato höchstgradigen Goldabschnitt:

§ In Bohrloch TR25-17 wurde in einem bisher noch nicht erkundeten Gebiet im nördlichen Teil der Zielzone Contention eine breite Zone von 36,5 m mit durchschnittlich 8,14 g/t Au und 49,67 g/t Ag ab einer Tiefe von 9,1 m durchörtert; darin enthalten sind u.a. 4,6 m mit durchschnittlich 58,5 g/t Au und 158,0 g/t Ag ab einer Tiefe von 16,7 m.

§ Siehe Pressemitteilung vom 4. November 2025

- In der Bohrperiode 2020-2025 konnte Aztec im Rahmen von Erkundungsbohrungen erfolgreich eine beachtliche Gold-/Silbermineralisierung durchörtern, die in allen Richtungen offen ist (siehe Zusammenfassung der Pressemitteilungen vom 19. Februar 2025, 5. Juli 2023, 7. Dezember 2021 und 12. Januar 2021).

Höhepunkte 2025 im Projekt Cervantes

- Ein obertägiges Explorationsprogramm zur Vorbereitung auf mögliche zukünftige Bohrungen wurde absolviert und lieferte überzeugende Ergebnisse:

o Die bekannte Ausdehnung des Au-Cu-Porphyrsystems California wurde um zusätzlich 0,5 km in östlicher Richtung erweitert.

o In den angrenzenden Zielzonen Brasil, Estrella, California East, California North und Purisima East wurden neue Prospektionsgebiete mit Mineralisierungen mit Porphyrbezug aufgefunden und bestätigt (mit Höchstwerten von 15,6 g/t Au, 177,3 g/t Ag und 8,062 ppm Cu).

§ Siehe Pressemeldung vom 6. August 2025

- Die Bohrungen im Rahmen des Programms 2022 durchschnitten eine ausgeprägte Mineralisierung in den Zielen California Zone, California Norte und Jasper.

- Die Zone California mit ihrer oberflächennahen Oxid-Gold-Mineralisierung wurde erfolgreich in alle Richtungen und in die Tiefe erweitert und rückt dem angrenzenden mineralisierten Ziel California Norte näher.

- Die wichtigsten Ergebnisse der Bohrungen in der Zone California beinhalten:

o 137 m mit 1,49 g/t Au einschließlich 51,7 m mit 3,42 g/t Au in CAL22-005

o 165 m mit 1,00 g/t Au einschließlich 24,4 m mit 4,25 g/t Au in CAL22-004

o 152 m mit 0,87 g/t Au einschließlich 33,5 m mit 2,05 g/t Au in CAL22-012

- Im Zuge unserer ersten Bohrkampagne vor sechs Jahren konnten wir eine Oxid-Gold-Kappe teilweise zu einer bedeutenden neuen Porphyr-Gold-(Kupfer)-Entdeckung in der Zone California ausbauen, und zwar mit Bohrabschnitten von bis zu 160 Metern mit 0,77 g/t Gold (Loch 18CER010).

o Siehe zusammenfassende Pressemitteilung vom 7. März 2024.

Höhepunkte 2025 aus Sicht des Unternehmens

- Abschluss einer überzeichneten Privatplatzierung im Wert von 3,6 Mio. $ im Mai

- Abschluss einer überzeichneten Bought Deal-Privatplatzierung im Wert von 10,0 Mio. $ im Oktober

- Erhöhung der JV-Besitzanteile am Projekt Tombstone von 77,7 % auf 85,0 %

Ausblick 2026 für das Projekt Tombstone

- Weitere Analyseergebnisse aus den laufenden Programmen mit RC-Bohrungen und Kernbohrungen werden voraussichtlich Anfang des ersten Quartals 2026 veröffentlicht.

- Die Bohrkampagne wird fortgesetzt; geplant ist der weitere Ausbau der oberflächennahen hochgradigen Gold- und Silbervorkommen rund um bzw. unterhalb des Tagebaus Contention und des Zielgebiets Westside in Vorbereitung auf eine erste Ressourcenschätzung.

- Vorbehaltlich der Ergebnisse der laufenden Programme und einer ausreichenden Finanzierung werden die Testbohrungen zur Ermittlung des Potenzials für eine CRD-Lagerstätte bei Tombstone fortgesetzt.

Ausblick 2026 für das Projekt Cervantes

- Die obertägige Exploration im Projekt Cervantes wird in der ersten Hälfte des Jahres 2026 fortgesetzt, um Vorbereitungen für mögliche weitere Ergänzungs- und Explorationsbohrungen zu treffen.

- Möglicherweise werden im Projekt Cervantes 2026 zusätzlich Ergänzungsbohrungen zur Erweiterung der oberflächennahen Goldoxidmineralisierung in der Zielzone California sowie in weiteren Zielgebieten absolviert.

Neue Chancen

- Suche und Prüfung potenzieller zusätzlicher Möglichkeiten in sicheren Rechtsgebieten in Nord-, Mittel- und Südamerika, wobei der Schwerpunkt auf Projekten mit Potenzial für eine hochwertige Gold-, Kupfer- und Silbermineralisierung in großen Tonnagen liegen wird.

Allen David Heyl, B.Sc., CPG., ist der qualifizierte Sachverständige und Vice President of Exploration bei Aztec Minerals Corp, der die technischen Angaben in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt hat.

Simon Dyakowski

Simon Dyakowski, Chief Executive Officer

Aztec Minerals Corp.

Über Aztec Minerals - Aztec ist ein Mineralexplorationsunternehmen mit Hauptaugenmerk auf zwei vielversprechenden Entdeckungen in Nordamerika. Das Projekt Cervantes ist eine aufstrebende Porphyr-Gold-Kupfer-Entdeckung in Sonora, Mexiko. Das Projekt Tombstone ist eine aufstrebende Gold-Silber-Entdeckung mit hochgradigem Silber-Blei-Zink-Potenzial des CRD-Typs im Süden von Arizona. Aztecs Aktien werden an der TSX-Venture Exchange (Symbol AZT) und an der OTCQB (Symbol AZZTF) gehandelt.

