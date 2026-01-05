W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu US-Intervention in Venezuela

dpa-AFX · Uhr
LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu US-Intervention in Venezuela:

"Zurecht haben sich die meisten Länder auf einen Konsens geeinigt - das Völkerrecht. Für die gewaltsame Intervention in einem fremden Land braucht es zum Beispiel ein UN-Mandat - selbst wenn es sich um Diktaturen handelt. Wer die Stärke des Rechts ersetzt durch das Recht des Stärkeren, der macht das Völkerrecht zur verhandelbaren Option."/yyzz/DP/he

