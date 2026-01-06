Dax klettert auf neues Allzeithoch zum Wochenstart

Dax-Widerstand 24.950 25.000 Dax-Unterstützung 24.500 23.750

Dax-Rückblick:

Der Dax sprang am gestrigen Montag über das bisherige Allzeithoch aus dem Oktober um 24.775 Punkte und kletterte bis in den Bereich um 24.900 Punkte. Diese Aufwärtsbewegung wird am heutigen Handelstag zunächst konsolidiert.

Dax-Ausblick:

Das bisherige Allzeithoch aus dem Oktober (grüne Linie im Chart unten) fungiert aktuell als kurzfristig relevante Unterstützungszone. Oberhalb dieser Marke dürfen die Käufer zunächst weiter von der 25.000er Marke träumen, darunter droht allerdings sofort eine größere Korrekturbewegung der Rally der vergangenen Handelstage.

Abwarten heißt aktuell die Devise, das Chance-Risiko-Profil für neue Longpositionen ist hier aktuell unattraktiv, für die Shortseite ist es aktuell (noch) zu früh.