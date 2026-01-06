Dax Chartanalyse 06.01.2026

Dax klettert auf neues Allzeithoch zum Wochenstart

onvista · Uhr
Artikel teilen:
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Widerstand24.95025.000
Dax-Unterstützung24.50023.750

Dax-Rückblick:

Der Dax sprang am gestrigen Montag über das bisherige Allzeithoch aus dem Oktober um 24.775 Punkte und kletterte bis in den Bereich um 24.900 Punkte. Diese Aufwärtsbewegung wird am heutigen Handelstag zunächst konsolidiert.

Dax-Ausblick: 

Das bisherige Allzeithoch aus dem Oktober (grüne Linie im Chart unten) fungiert aktuell als kurzfristig relevante Unterstützungszone. Oberhalb dieser Marke dürfen die Käufer zunächst weiter von der 25.000er Marke träumen, darunter droht allerdings sofort eine größere Korrekturbewegung der Rally der vergangenen Handelstage.

Abwarten heißt aktuell die Devise, das Chance-Risiko-Profil für neue Longpositionen ist hier aktuell unattraktiv, für die Shortseite ist es aktuell (noch) zu früh.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
W​e​r​b​u​n​g

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DU0DQ2) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 06.01.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 22.446,35 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DQ143B) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 9,83 (Stand: 06.01.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 27.469,44 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie durch Klick auf das Dokumenten-Symbol.

 Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
D
DAX (Kursindex)

Das könnte dich auch interessieren

Dax Chartanalyse 02.01.2026
Dax gibt Anfangsgewinne wieder ab02. Jan. · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Die wichtigsten Antworten
Öl und Aktien: Was bedeutet Venezuela für die Märkte?gestern, 16:51 Uhr · onvista
Ein Öltanker ist aus der Luft zu sehen.
Wall Street
Ausblick: Ölwerte und Chipkonzerne im Fokusgestern, 14:52 Uhr · dpa-AFX
Ausblick: Ölwerte und Chipkonzerne im Fokus
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Technische Analyse
Der Rohölpreis steht vor einem möglichen Comebackheute, 15:05 Uhr · onvista
Alle Premium-News