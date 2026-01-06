Dax Chartanalyse 06.01.2026
Dax klettert auf neues Allzeithoch zum Wochenstart
onvista · Uhr
Quelle: Adobe.com/shevtsovy
|Dax-Widerstand
|24.950
|25.000
|Dax-Unterstützung
|24.500
|23.750
Dax-Rückblick:
Der Dax sprang am gestrigen Montag über das bisherige Allzeithoch aus dem Oktober um 24.775 Punkte und kletterte bis in den Bereich um 24.900 Punkte. Diese Aufwärtsbewegung wird am heutigen Handelstag zunächst konsolidiert.
Dax-Ausblick:
Das bisherige Allzeithoch aus dem Oktober (grüne Linie im Chart unten) fungiert aktuell als kurzfristig relevante Unterstützungszone. Oberhalb dieser Marke dürfen die Käufer zunächst weiter von der 25.000er Marke träumen, darunter droht allerdings sofort eine größere Korrekturbewegung der Rally der vergangenen Handelstage.
Abwarten heißt aktuell die Devise, das Chance-Risiko-Profil für neue Longpositionen ist hier aktuell unattraktiv, für die Shortseite ist es aktuell (noch) zu früh.
Quelle: Tradingview
Werbung
Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen
Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DU0DQ2) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 06.01.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 22.446,35 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DQ143B) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 9,83 (Stand: 06.01.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 27.469,44 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Das könnte dich auch interessieren
Die wichtigsten AntwortenÖl und Aktien: Was bedeutet Venezuela für die Märkte?gestern, 16:51 Uhr · onvista
AusblickPolitisches Störfeuer? Dax dürfte wenig auf US-Attacke auf Venezuela reagieren04. Jan. · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Ein Marktführer im Staatsauftrag – und warum der jüngste Kursrückgang Chancen eröffnetheute, 17:24 Uhr · onvista
PlusChartzeit Eilmeldung
Eine neue Butterberg-Politik würde Anlagechancen in Europa eröffnen03. Jan. · Acatis
PlusKolumne von Stefan Riße