EQS-News: CooperVision bringt weiche MyDay® MiSight® 1 day Kontaktlinsen zur Myopie-Kontrolle auf den Markt

EQS-News: CooperVision, Inc. / Schlagwort(e): Produkteinführung

CooperVision bringt weiche MyDay® MiSight® 1 day Kontaktlinsen zur Myopie-Kontrolle auf den Markt



06.01.2026 / 18:20 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Neue Linsen kombinieren fortschrittliches Silikonhydrogelmaterial mit bewährter ActivControl®-Technologie*1, um das Fortschreiten der Myopie bei Kindern zu verlangsamen†2,3

FAREHAM, England, 6. Januar 2026 /PRNewswire/ -- CooperVision kündigte heute die bevorstehende Markteinführung der Tageslinsen MyDay® MiSight® 1 day im Vereinigten Königreich und in ausgewählten europäischen sowie umliegenden Märkten an und erweitert damit sein evidenzbasiertes Portfolio für das Myopie-Management. Diese neue weiche Kontaktlinse zur Myopiekontrolle kombiniert die bewährte MiSight® 1 day ActivControl®-Technologie mit dem fortschrittlichen Silikonhydrogelmaterial der MyDay®-Linsen.*1

Jedes zweite Kind, das heute geboren wird, könnte bis zum Alter von 20 Jahren kurzsichtig sein.4 Myopie, auch als Kurzsichtigkeit bekannt, kann die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen und es erschweren, in der Schule, beim Sport und an anderen Aktivitäten teilzunehmen.5,6 Myopie kann rasch fortschreiten, insbesondere bei jüngeren Kindern, daher ist ein frühzeitiges Eingreifen wichtig.7

„Unser Engagement im Kampf gegen Myopie – sowohl wissenschaftlich als auch kommerziell – ist unerschütterlich", sagte Debbie Olive, kaufmännische Leiterin von CooperVision. „Bei MyDay® MiSight® 1 day haben wir das fortschrittliche Silikonhydrogelmaterial unserer MyDay®-Kontaktlinsen*1 verwendet und gleichzeitig das lebensverändernde Potenzial der Myopiekontrolle genutzt."†2,3,8

Die ActivControl®-Technologie des Unternehmens hat eine Verringerung der Myopieprogression um ca. 50 % nachgewiesen†2,3 und wird durch die am längsten laufende klinische Studie mit weichen Kontaktlinsen bei Kindern gestützt.§ Hunderttausende Kinder weltweit tragen inzwischen Kontaktlinsen mit dieser Technologie.9 Das Linsendesign beinhaltet Zonen zur Sehkorrektur und Behandlungszonen, die eine klare Sicht ermöglichen sowie gleichzeitig dazu beitragen, das Fortschreiten der Myopie zu kontrollieren.◊10-12

„Diese Innovation bietet eine „Always-on"-Myopie-Kontrolle – Kinder profitieren den ganzen Tag über von der Behandlung, indem sie einfach ihre Kontaktlinsen tragen", sagte Jennifer Lambert, Bereichsleiterin für Myopie-Management und Hornhautpflege bei CooperVision.¶13-15 „Sie ist außerdem darauf ausgelegt, einen reibungslosen Übergang vom Myopie-Management zum Kontaktlinsentragen im Erwachsenenalter zu unterstützen, da Material und Spezifikationen mit denen der MyDay®-Linsen übereinstimmen."**

Bei der Markteinführung im Vereinigten Königreich sowie in ausgewählten europäischen und umliegenden Märkten wird das Produkt mit folgenden Parametern erhältlich sein:

Sphärischer Dioptrienbereich Schrittweite –0,25 bis –6,00 0,25D –6,50 bis –10,00 0,05D

Um mehr über diese Innovation sowie das evidenzbasierte Myopiemanagement-Portfolio von CooperVision zu erfahren, besuchen Sie bitte www.coopervision.co.uk.

# # #

Informationen zu CooperVision

CooperVision, ein Geschäftsbereich von CooperCompanies (Nasdaq: COO), ist einer der weltweit führenden Hersteller von Kontaktlinsen. Das Unternehmen produziert eine vollständige Palette weicher Einmalkontaktlinsen (Tageslinsen) sowie Zweiwochen- und Monatslinsen mit fortschrittlichen Materialien und optischen Designs sowie hochwertige formstabile, gasdurchlässige Kontaktlinsen für Orthokeratologie sowie Sklerallinsen. CooperVision kann auf eine lange Tradition darin zurückblicken, die anspruchsvollsten Sehherausforderungen wie Astigmatismus, Presbyopie, Myopie bei Kindern und stark unregelmäßige Hornhäute anzugehen, und bietet das umfassendste Portfolio an sphärischen, torischen und multifokalen Produkten. Durch eine Kombination aus innovativen Produkten und gezielter Unterstützung durch Fachleute bringt das Unternehmen eine erfrischende Perspektive auf den Markt, die Kunden und Trägern echte Vorteile verschafft. Weitere Informationen finden Sie auf www.coopervision.com.

Informationen zu CooperCompanies

CooperCompanies (Nasdaq: COO) ist ein weltweit führendes Medizintechnikunternehmen, das mit seinen beiden Geschäftsbereichen CooperVision und CooperSurgical den Menschen hilft, die schönen Momente des Lebens zu erleben. CooperVision ist ein zuverlässiger Marktführer in der Kontaktlinsenbranche, der dazu beiträgt, die Art und Weise zu verbessern, wie Menschen jeden Tag sehen. CooperSurgical ist ein führendes Unternehmen in den Bereichen Fruchtbarkeit und Frauengesundheit, das sich dafür einsetzt, dass Frauen, Babys und Familien in den wichtigsten Momenten der Gesundheitsfürsorge mehr Zeit zur Verfügung steht. CooperCompanies mit Hauptsitz in San Ramon, Kalifornien, verfügt über mehr als 15 000 Beschäftigte, verkauft Produkte in über 130 Ländern und beeinflusst jedes Jahr das Leben von über 50 Millionen Menschen positiv. Weitere Informationen finden Sie auf www.coopercos.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, einschließlich, unter anderem, Aussagen über die Einführung von MyDay® MiSight® 1 day. Zukunftsgerichtete Aussagen hängen notwendigerweise von Annahmen, Daten oder Methoden ab, die unrichtig oder ungenau sein können und Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse und künftigen Maßnahmen wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ergebnissen abweichen, zählen Risiken im Zusammenhang mit den Herausforderungen, die der Entwicklung, Herstellung, Einführung, Vermarktung und dem Verkauf neuer oder alternativer Produkte innewohnen, potenzielle Probleme in Bezug auf Produktleistung, Verfügbarkeit und Qualität, Wettbewerb, Verzögerungen bei Markteinführungen sowie weitere Faktoren, die in den bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen von CooperCompanies beschrieben sind, einschließlich der Abschnitte „Business", „Risk Factors" und „Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations" im Jahresbericht von Cooper auf Formular 10-K für das am 31. Oktober 2024 endende Geschäftsjahr, wobei diese Risikofaktoren in jährlichen und vierteljährlichen Einreichungen aktualisiert werden können. CooperCompanies weist Anleger darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen nur die Analyse des Unternehmens zu dem angegebenen Datum widerspiegeln. CooperCompanies lehnt jede Absicht ab, sie zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Medienkontakt

Laura DiCaprio, APR

McDougall Communications für CooperVision

laura@mcdougallpr.com oder +1-585-434-2148

Fußnoten

* Verlangsamt nachweislich das Fortschreiten der Myopie bei Kindern im Vergleich zu einer Ein-Tageslinse über einen Zeitraum von 3 Jahren

† Anhand von gemessenen und modellierten Daten, die für alle Altersgruppen (8–17 Jahre) zusammengefasst wurden, wurde das Fortschreiten der Myopie mit MiSight® 1 day, das dieselbe ActivControl®-Technologie wie MyDay® MiSight® 1 day aufweist, um durchschnittlich etwa 50 % verlangsamt.

‡ Verlangsamt nachweislich das Fortschreiten der Myopie bei Kindern im Vergleich zu einer Ein-Tageslinse über einen Zeitraum von 3 Jahren

§ MyDay® MiSight® 1 day Kontaktlinsen verwenden die gleiche ActivControl®-Technologie wie die originalen MiSight® 1 day

◊ MyDay® MiSight® 1 day Kontaktlinsen verwenden die gleiche ActivControl®-Technologie wie die originalen MiSight® 1 day

¶ In der klinischen Studie stieg die durchschnittliche Tragedauer an Wochentagen von 12,8 Stunden pro Tag nach 6 Monaten auf 13,9 Stunden pro Tag nach 6 Jahren, bei einem Durchschnitt von über 6,5 Tagen pro Woche für MiSight® 1 day, das die gleiche ActivControl® Technologie wie MyDay® MiSight® 1 day nutzt.

** MyDay® daily disposable Einmalkontaktlinsen und MyDay Energys®

Quellen

Chamberlain P et al Eine randomisierte klinische 3-Jahres-Studie mit MiSight-Linsen zur Myopiekontrolle. OVS 2019;96:556-567 Arumugam B et al. Modellierung von Alterseffekten der Myopieprogression für die MiSight 1 day Clinical Trial. IOVS 2021;62(8):2333. CVI-Daten in der Datei, 2025. Holden BA, Fricke TR, Wilson DA, et al. Globale Prävalenz von Myopie und hoher Myopie und zeitliche Trends von 2000 bis 2050. Ophthalmology. 2016;123(5):1036-1042 E. L. Lamoureux et al. Myopia and Quality of Life: Die Singapore Malay Eye Study (SiMES). IOVS 2008;49(13):4469. Chua S.Y.L., Foster P.J. (2020) The Economic and Societal Impact of Myopia and High Myopia:53-63. In: Ang M., Wong T. (Hrsg.) Updates on Myopia. Springer, Singapur K. Zadnik et al. Factors Associated with Rapid Myopia Progression in School-aged Children. IOVS 2004;45(13):2306. Normen und Anforderungen an das Sehvermögen. Verband der Optometristen. (n.d.). Abgerufen am 20. Dezember 2021, von https://www.aop.org.uk/advice-and-support/clinical/vision-standards CVI-Daten in der Datei, 2025. Interne Schätzungen der globalen Trägermodelle für den 12-Monats-Zeitraum von Oktober 2024 bis September 2025 Chamberlain P, et al. Eine randomisierte klinische 3-Jahres-Studie mit MiSight®-Linsen zur Myopiekontrolle. OVS 2019; 96(8):556-567. – CVI-Daten in der Datei, 2025. Prospektive, 1-wöchige, doppelt maskierte, bilaterale Studie mit MiSight 1 day Silikonhydrogel. N = 32 Personen im Alter von 8–18 Jahren. – CVI-Daten in der Datei, 2025. Woods J et al. Augengesundheit von Kindern, die über einen Zeitraum von 6 Jahren Kontaktlinsen für den täglichen Gebrauch tragen. CLAE 2021 Aug;44(4):101391. – CVI-Daten in der Datei, 2025. Prospektive, 1-wöchige, doppelt maskierte, bilaterale Studie mit MiSight 1 day Silikonhydrogel. N = 32 Personen im Alter von 8–18 Jahren. – CVI-Daten in der Datei, 2025

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2854596/CooperVision_Logo.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2854597/CooperVision_MyDay_MiSight_1Day_Contact_Lenses.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/coopervision-bringt-weiche-myday-misight-1-day-kontaktlinsen-zur-myopie-kontrolle-auf-den-markt-302654112.html