Tradegate Berlin Stock Exchange - Umsatzstatistik für 2025 - Korrektur

06.01.2026

Berlin, 6. Januar 2026
 
 
PRESSEMITTEILUNG		 
 
 
 

Umsatzstatistik für 2025

Die Tradegate Exchange kam im Jahr 2025 auf einen Umsatz von 477,6 Mrd. Euro und erzielte damit einen neuen Rekord seit Aufnahme des Handels im Jahr 2010. Auch bei der Anzahl der ausgeführten Geschäfte konnte mit 68,9 Millionen ein neuer Rekord verzeichnet werden. Die Aktie mit dem größten Umsatz war Rheinmetall AG mit 39,2 Mrd. Euro.

Seit 1. Januar 2026 operieren Tradegate Exchange und Börse Berlin gemeinsam unter dem Namen „Tradegate Berlin Stock Exchange“ (BSX). Für 2026 wird eine weitere Steigerung der Transaktionszahlen erwartet. Simone Kahnt-Eckner, Geschäftsführerin der BSX: „Mit dem Anschluss weiterer Broker aus dem europäischen Ausland wollen wir an der fusionierten Börse die positive Geschäftsentwicklung der Tradegate Exchange fortsetzen. Mit unserer klaren Fokussierung auf die Bedürfnisse von Privatanlegern sehen wir uns sehr gut aufgestellt und werden auch im neuen Jahr den Markt mit Innovationen bereichern. Das wachsende Interesse an Wertpapieren zum Vermögensaufbau und zur Altersvorsorge lässt uns optimistisch in die Zukunft blicken.“

 2025 Jahresumsatz
in Mio. Euro		Veränderung gegenüber Vorjahresumsatz in %
Gesamt
zusätzlich
Börse Berlin		477.562,1
2.296,5		42,8
-5,3
Aktien
zusätzlich
Börse Berlin		360.139,4
678,9		41,0
10,7
ETPs
zusätzlich
Börse Berlin		109.832,3
549,6		58,1
36,6
Anleihen zusätzlich
Börse Berlin		5.973,3
994,4		-27,3
-24,4
Fonds zusätzlich
Börse Berlin		1.566,6
73,6		7,4
-20,9

Über die Tradegate Berlin Stock Exchange

Die Tradegate Berlin Stock Exchange ist eine auf die Ausführung von Privatanleger-Aufträgen spezialisierte Wertpapierbörse. Derzeit sind Handelsteilnehmer aus mehreren europäischen Ländern angebunden. Handelbar sind weit über 20.000 Wertpapiere (Aktien, Anleihen, ETPs, Investmentfonds und Zertifikate) von 7.30 bis 22 Uhr. Die Orderausführung erfolgt in der Regel per Vollausführung. Die Vorteile für Privatanleger: keine Transaktionsentgelte und kostenfreier Zugriff auf Echtzeit-Börsenkurse sowie verschiedene Indizes – auch per App. Die Tradegate Berlin Stock Exchange ist Geregelter Markt im Sinne der MiFID.

Mehr Infos: www.tradegatebsx.com.


Ansprechpartner für die Medien:

Catherine Hughes, Tel. +49-(0) 30-89 606 145

chughes@tradegate.de

Tradegate

