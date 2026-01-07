Bis zu 2.500 € Wechselbonus bei Scalable Capital sichern

Das Wichtigste in Kürze Bei Scalable Capital können Anlergerinnen und Anleger aktuell bis zu 2.500 € Bonus für ihren Depotübertrag zum Scalable Broker erhalten.

Die Geldprämie ist abhängig vom übertragenen Volumen.

Um die Geldprämie zu erhalten, müssen die übertragenen Depotwerte 6 Monate lang gehalten werden.

Die Aktion endet am 15.01.2026

Attraktive Wechselangebote für Anleger zum Jahresstart

Der Jahresanfang bietet für viele Anleger einen Anlass, bestehende Finanzprodukte zu überprüfen. Banken und Broker nutzen diese Phase häufig, um mit befristeten Aktionen, Prämien oder Sonderkonditionen neue Kundinnen und Kunden anzusprechen. Entsprechend finden sich zum Jahresstart 2026 verschiedene Wechselangebote rund um Depots, Girokonten, Tagesgeld oder auch Krypto-Angebote.

Ein Depotwechsel kann sich aus unterschiedlichen Gründen anbieten – etwa, wenn Kostenstruktur, Funktionsumfang oder das Angebot des bisherigen Brokers nicht mehr zu den eigenen Anforderungen passen. Zusätzlich können zeitlich begrenzte Wechselanreize den Schritt zu einem neuen Anbieter finanziell attraktiver machen, ohne dass sich an der grundsätzlichen Anlagestrategie etwas ändern muss.

Ein interessantes Angebot bietet in diesem Zusammenhang die Depotwechsel-Aktion von Scalable Capital, die Einzahlungen und Depotüberträge zum Scalable Depot mit einer Geldprämie verbindet.

Scalable Depot: Aktion für Depotübertrag und Einzahlungen

Im Rahmen einer bis zum 15.01.2026 befristeten Aktion honoriert Scalable Capital Einzahlungen und Wertpapier-Depotüberträge zum Scalable Depot* mit einer Geldprämie. Maßgeblich für die Prämienhöhe ist das Gesamtvolumen der übertragenen Wertpapiere beziehungsweise der eingezahlten Guthaben – nicht die Anzahl der Positionen.

Der Depotübertrag muss innerhalb des Aktionszeitraums beantragt werden. Die Bewertung der übertragenen Wertpapiere erfolgt zum Tagesschlusskurs (gettex) am Tag der Einlieferung. An Wochenenden und Feiertagen wird der Schlusskurs des vorherigen Bankarbeitstags zugrunde gelegt.

Prämienstaffel im Überblick

Die Höhe der Prämie richtet sich nach dem übertragenen beziehungsweise eingezahlten Volumen:

ab 10.000 Euro: 25 Euro

ab 20.000 Euro: 50 Euro

ab 50.000 Euro: 125 Euro

ab 100.000 Euro: 250 Euro

ab 250.000 Euro: 625 Euro

ab 500.000 Euro: 1.250 Euro

ab 1.000.000 Euro: 2.500 Euro

Depotübertrag zum Scalable Depot: Wichtige Bedingungen

Ein Depotübertrag zu Scalable Capital* kann grundsätzlich ohne Verkauf der Wertpapiere erfolgen. Für den Erhalt der vollen Prämie gelten jedoch feste Bedingungen:

Übertragene Wertpapiere und eingezahlte Guthaben müssen mindestens sechs Monate im Depot verbleiben

Erfolgt vor Ablauf dieser Frist eine Auszahlung oder ein Weiterübertrag, reduziert sich der Prämienanspruch entsprechend

Die Prämie wird erst nach Ablauf der Haltefrist ausgezahlt

Nicht alle Wertpapiere werden zwingend übernommen – Scalable Capital kann die Verwahrung einzelner Titel ablehnen

Die Aktion ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar

Die Prämie ist personenbezogen, nicht übertragbar und maximal einmal erhältlich

Weitere Broker vergleichen

Wer neben dem Scalable Depot auch andere Anbieter in Betracht zieht, findet im Brokervergleich auf onvista einen umfassenden Überblick über den deutschen Brokermarkt. Dort lassen sich sämtliche Anbieter anhand zentraler Kriterien miteinander vergleichen – darunter Depotführungsgebühren, Orderkosten sowie wichtige Leistungsmerkmale wie ETF-Sparpläne, Mindestsparraten und Kundenbewertungen. So kannst du alle relevanten Angebote schnell und übersichtlich gegenüberstellen.

Fazit

Die bis zum 15.01.2026 laufende Aktion zum Scalable Depot kombiniert einen klassischen Depotübertrag mit einer volumenabhängigen Geldprämie und klar definierten Teilnahmebedingungen. Die transparente Prämienstaffel erleichtert die Einordnung, während die sechsmonatige Haltefrist eine gewisse Planung erfordert. Für Anleger, die einen Depotübertrag oder Einzahlungen ohnehin in Erwägung ziehen, kann die Aktion ein zusätzlicher Aspekt bei der Entscheidungsfindung sein.

* Hinweis: onvista wird vergütet, wenn du über den Link hinter dem *) ein Depot bei dem betreffenden Broker eröffnest ("Affiliate-Link"). Für den nachfolgenden Text hat onvista eine externe Journalistin beauftragt und keinen Einfluss auf den redaktionellen Inhalt des Textes genommen.