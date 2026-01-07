CSX CORP - Schiebezone als Taktgeber

Gerade zum Jahreswechsel analysieren wir verstärkt sehr langfristige Kursverläufe. Oftmals bieten hohe Zeitebenen und langfristige Charts einen zusätzlichen Erkenntnisgewinn. Ein Lehrbuchbeispiel stellt derzeit die CSX-Aktie dar. Übergeordnet ist der Aufwärtstrend seit 2009 absolut intakt. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass der Titel seit fünf Jahren auf der Stelle tritt und dabei eine klassische Schiebezone zwischen 26 USD und 38/40 USD ausgebildet hat (siehe Chart). Im Verlauf des vergangenen Jahres hat der Titel nicht nur das untere Ende dieser Schiebezone, sondern auch den Durchschnitt der letzten 10 Jahre einer Belastungsprobe unterzogen. Die jüngste „Hammer“-Kerze weckt nun Hoffnungen auf einen Ausbruch auf der Oberseite. Gelingt ein neues Rekordlevel – und damit die „bullishe“ Auflösung der o. g. Tradingrange –, eröffnet sich aus der Schiebezone ein rechnerisches Anschlusspotenzial von mindestens 12 USD. Auf der Unterseite stellen der Basisaufwärtstrend, der langfristige gleitende Durchschnitt und vor allem die Tiefs bei 26 USD die entscheidende Haltezone dar. Für 2026 gilt: „make or break!“

CSX CORP (Annually)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart CSX CORP

Quelle: LSEG, tradesignal²

