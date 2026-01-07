IRW-News: Newcore Gold Ltd.: Newcore Gold durchschneidet mit Diamantbohrungen hochgradige Goldmineralisierung mit 174 g/t Gold auf 1,0 m und 3,54 g/t Gold auf 23,0 m auf dem Goldprojekt Enchi in Ghana

IRW-PRESS: Newcore Gold Ltd.: Newcore Gold durchschneidet mit Diamantbohrungen hochgradige Goldmineralisierung mit 174 g/t Gold auf 1,0 m und 3,54 g/t Gold auf 23,0 m auf dem Goldprojekt Enchi in Ghana

Erste Ergebnisse von Diamantbohrungen ergeben eine hochgradige Goldmineralisierung bei der Goldlagerstätte Boin und verdeutlichen das Potenzial für eine Ressourcenerweiterung in der Tiefe

7. Januar 2026 / IRW-Press / Vancouver, BC - Newcore Gold Ltd. (Newcore oder das Unternehmen) (TSX-V: NCAU, OTCQX: NCAUF) freut sich, weitere Bohrergebnisse des laufenden, 45.000 m umfassenden Bohrprogramms auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt Enchi (Enchi oder das Projekt) in Ghana bekannt zu geben. Diamantbohrungen (DD) bei der Goldlagerstätte Boin (Boin) durchschnitten eine hochgradige Goldmineralisierung, einschließlich Bohrloch KBDD098, das 173,75 Gramm Gold pro Tonne (g/t Au) auf 1,0 Meter (m) ab 264 m (wahre Mächtigkeit unbekannt) durchschnitt. Bohrloch KBDD097 ergab ebenfalls hochgradiges Gold in der frischen Mineralisierung und durchschnitt 3,54 g/t Au auf 23,0 m ab 253 m, mit einem hochgradigeren Abschnitt von 6,92 g/t Au auf 8,0 m ab 256 m. In dieser Pressemitteilung werden die Ergebnisse der ersten Reihe von Bohrlöchern bekannt gegeben, die die hochgradige Mineralisierung in den oberen Abschnitten der frischen Mineralisierung bei Boin anpeilten. Die Bohrungen verdeutlichen weiterhin die Beständigkeit der Goldmineralisierung sowie das Potenzial für eine Ressourcenerweiterung bei Enchi.

Höhepunkte von Diamantbohrungen bei der Goldlagerstätte Boin bei Enchi

- Die Diamantbohrungen peilten die goldmineralisierte Struktur in der Tiefe an und durchschnitten hochgradige Abschnitte in der frischen Mineralisierung.

o KBDD098 durchschnitt 173,75 g/t Au auf 1,0 m ab 264 m (wahre Mächtigkeit unbekannt).

o KBDD097 durchschnitt 3,54 g/t Au auf 23,0 m ab 253 m, mit einem hochgradigeren Intervall von 6,92 g/t Au auf 8,0 m ab 256 m.

o KBDD088 durchschnitt 2,03 g/t Au auf 16,5 m ab 190 m, einschließlich eines hochgradigeren Intervalls von 3,90 g/t Au auf 4,0 m ab 195 m.

- Die Diamantbohrungen peilten zwei hochgradige Zonen an, die bei Boin identifiziert worden waren.

o Fünf Bohrlöcher erprobten die neigungsabwärts gerichteten und seitlichen Erweiterungen der zuvor bei Boin identifizierten hochgradigen Goldmineralisierung in zwei Ausläufern innerhalb des zentralen Bereichs der Lagerstätte.

o Bis dato wurde Boin nur bis in eine durchschnittliche vertikale Tiefe von 100 m erprobt. Der Schwerpunkt der in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Ergebnisse liegt auf der Bebohrung der Mineralisierung in der Tiefe, wobei die Bohrungen die Mineralisierung in einer vertikalen Tiefe von 200 bis 300 m anpeilen.

o Alle Lagerstätten bei Enchi, einschließlich Boin, sind für eine zusätzliche Erweiterung in die Tiefe nach wie vor offen.

- Die Bohrungen bestätigen weiterhin das Potenzial für ein Ressourcenwachstum bei Enchi, indem sie das Potenzial für höhere Gehalte in der tieferen frischen Mineralisierung auf dem gesamten Projekt definieren.

o Die Bohrungen verdeutlichen weiterhin die Beständigkeit der Goldmineralisierung sowie das Potenzial für eine Ressourcenerweiterung bei Enchi.

Luke Alexander, President und CEO von Newcore, sagte: Wir freuen uns, die erste Reihe von Ergebnissen unseres laufenden Bohrprogramms bei Enchi bekannt zu geben, wobei die Diamantbohrungen die frische Mineralisierung anpeilen und erfolgreich eine hochgradige Goldmineralisierung in der Tiefe durchschnitten haben. Diese Ergebnisse umfassen die bis dato tiefsten Bohrungen bei Enchi, wobei Diamantbohrungen eine Goldmineralisierung in einer vertikalen Tiefe von 200 bis 300 m anpeilten und durchschnitten und somit bestätigten, dass die Lagerstätte Boin in der Tiefe weiterhin offen ist. Diese Ergebnisse verdeutlichen weiterhin das Potenzial des Projekts für hohe Gehalte, wobei das Diamantbohrloch KBDD098 einen der bis dato stärksten hochgradigen Abschnitte des Projekts auf Basis von Gramm pro Meter lieferte und somit das Potenzial für hohe Gehalte bei Enchi weiter aufzeigte. Da der Schwerpunkt der Bohrungen nun auf der Erprobung der Tiefenerweiterungen liegt, sind wir davon überzeugt, dass diese Ergebnisse einen bedeutsamen Schritt in Richtung Erschließung des längerfristigen Wachstumspotenzials von Enchi darstellen. Angesichts der Tatsache, dass benachbarte Lagerstätten entlang des Sefwi-Bibiani-Gürtels, einschließlich der Mine Ahafo von Newmont sowie der Minen Bibiani und Chirano von Asante Gold, bis in wesentlich größere vertikale Tiefen mineralisiert sind, sind wir der Auffassung, dass Enchi nach wie vor unzureichend erkundet ist und beträchtliches Potenzial in unserem gesamten Konzessionsgebiet bietet.

Greg Smith, VP Exploration von Newcore, sagte: Diese ersten Diamantbohrergebnisse des laufenden Bohrprogramms bei unserem Goldprojekt Enchi bestätigen weiterhin unser geologisches Modell, das das Potenzial für Ressourcenwachstum durch eine hochgradigere Mineralisierung in der Tiefe untermauert. Die abgeschlossenen Bohrungen peilten zwei Gebiete bei Boin an, bei denen aufgrund der Ergebnisse früherer Bohrungen Potenzial für hochgradige Erzvorkommen bestehen dürfte. Das erfolgreiche Durchschneiden der Mineralisierung in diesen identifizierten Gebieten stärkt unser Vertrauen in das Modell sowie die Höffigkeit des Systems. Mit Fortdauer der Bohrungen freuen wir uns darauf, die Bohrungen in der Tiefe fortzusetzen, um unser Verständnis der Größe, der Beständigkeit und des längerfristigen Wachstumspotenzials, von dem wir bei Enchi überzeugt sind, weiter zu vertiefen.

In dieser Pressemitteilung werden die Ergebnisse von 5 Diamantbohrlöchern über insgesamt 1.699 Meter (KBDD088, KBDD095 bis KBDD098) gemeldet, die auf die Goldlagerstätte Boin abzielten, wobei in allen Bohrlöchern eine Goldmineralisierung durchteuft wurde. Insgesamt wurden im Rahmen des laufenden Bohrprogramms auf Enchi 31.189 Meter in 242 Bohrlöchern erfasst, wobei 98 % der Bohrlöcher eine Goldmineralisierung durchteuft haben.

Die nachstehende Tabelle enthält ausgewählte Analyseergebnisse aus den 5 Bohrlöchern des Bohrprogramms, über die in dieser Meldung berichtet wird:

Tabelle 1 - Wichtigste Ergebnisse der Bohrungen auf dem Goldprojekt Enchi

Bohrloch-Nr. Zone/Lagerstätte von (m) bis (m) Länge (m) Au (g/t)

KBDD098 Boin 264,0 265,0 1,0 173,75

und 320,7 323,2 2,5 3,00

KBDD097 Boin 253,0 276,0 23,0 3,54

einschließlich 256,0 264,0 8,0 6,92

KBDD088 Boin 190,0 206,5 16,5 2,03

einschließlich 195,0 199,0 4,0 3,90

KBDD096 Boin 363,0 399,5 36,5 0,69

einschließlich 385,0 387,0 2,0 2,34

KBDD095 Boin 271,0 279,5 8,5 2,34

einschließlich 272,0 274,5 2,5 7,50

Anmerkungen:

1. Siehe detaillierte Tabelle für vollständige Ergebnisse;

2. Angegebene Intervalle sind Bohrlochlängen mit einer geschätzten wahren Mächtigkeit von 75-85 %, und

3. Längengewichtete Durchschnittswerte von ungekürzten Analyseergebnissen.

Ein Lageplan mit den Standorten der Bohrlöcher kann hier aufgerufen werden:

https://newcoregold.com/site/assets/files/5944/2026_01_07-ncau-nr-enchi-plan-map-boin.pdf

Querschnitte mit den Bohrergebnissen und Highlights für die Bohrlöcher KBDD097 und KBDD098 können hier aufgerufen werden:

https://newcoregold.com/site/assets/files/5944/2026_01_07-ncau-crosssections-boin.pdf

Eine vollständige Liste der Bohrergebnisse in dieser Pressemitteilung, einschließlich Details der Bohrlöcher, kann hier aufgerufen werden:

https://newcoregold.com/site/assets/files/5944/2026_01_07-ncau-enchi-2024-2025-drill-results.pdf

Diamantbohrungen bei der Goldlagerstätte Boin

KBDD088 sowie KBDD095 bis KBDD098 (5 Diamantbohrlöcher auf insgesamt 1.699 m) wurden bei der Goldlagerstätte Boin abgeschlossen. Diese Bohrungen peilten die Mineralisierung innerhalb des frischen Mineralhorizonts bei Boin an, um das Potenzial für hochgradige Mineralisierung in der Tiefe weiter zu definieren. Dies sind die bis dato tiefsten Bohrungen bei Boin, die eine Mineralisierung unterhalb früherer Abschnitte durchschnitten und die Beständigkeit der Goldmineralisierung in der Tiefe definierten. Die in dieser Pressemitteilung gemeldeten Bohrlöcher verteilten sich auf vier separate Abschnitte entlang einer Streichlänge von 1,5 km.

Vier Diamantbohrlöcher auf insgesamt 1.379 m (KBDD088, KBDD095, KBDD096 und KBDD098) wurden in drei Abschnitten entlang eines Streichens von 300 m im südlichen zentralen Teil der Lagerstätte abgeschlossen. KBDD098 durchschnitt 173,75 g/t Au auf 1,0 m ab 264 m (wahre Mächtigkeit unbekannt) in Verbindung mit einer Quarzerzgangstruktur mit reichlich feinem Pyrit. KBDD088, das 300 m südlich von KBDD098 gebohrt wurde, durchschnitt 2,03 g/t Au auf 16,5 m ab 190 m, mit einem hochgradigeren Abschnitt von 3,90 g/t Au auf 4,0 m ab 195 m innerhalb einer gemischten Zone aus Grauwacke und Phyllit mit variablen Quarzerzgängen und Pyrit. KBDD095, das nördlich von KBDD088 gebohrt wurde, durchschnitt 2,34 g/t Au auf 8,5 m ab 271 m, einschließlich eines hochgradigeren Abschnitts von 7,50 g/t Au auf 2,5 m ab 272 m. KBDD096, das im selben Abschnitt wie KBDD095 gebohrt wurde, durchschnitt 0,69 g/t Au auf 36,5 m ab 363 m, mit einem hochgradigeren Abschnitt von 2,34 g/t Au auf 2,0 m ab 385 m. KBDD096 stieß in einer vertikalen Tiefe von 370 m auf die bis dato tiefste Goldmineralisierung in der Struktur Boin.

Ein Diamantbohrloch auf insgesamt 320 m (KBDD097) wurde in einem Abschnitt im nördlichen zentralen Bereich der Lagerstätte abgeschlossen. KBDD097, das 1,3 km nördlich von KBDD098 gebohrt wurde, durchschnitt 3,54 g/t Au auf 23,0 m ab 253 m, einschließlich 6,92 g/t Au auf 8,0 m ab 256 m. Dieser Abschnitt befindet sich in Grauwacke und geringen Mengen Phyllit mit mehreren Quarzerzgängen und Quarz-Stockworks sowie reichlich feinkörnigem Pyrit. Das Bohrloch durchschnitt zwei weitere Strukturen mit 1,57 g/t Au auf 3,0 m ab 187 m und 0,62 g/t Au auf 19,0 m ab 226 m, mit einem hochgradigeren Abschnitt von 1,67 g/t Au auf 2,0 m ab 232 m.

Die bei Boin durchgeführten Diamantbohrungen bestätigen weiterhin die neigungsabwärts gerichtete Beständigkeit der Hauptstrukturen, die den zentralen Teil der Goldlagerstätte Boin umfassen. Die Mächtigkeit und die Goldgehalte dieser Bohrergebnisse stimmen mit früheren Bohrungen in diesem Gebiet überein.

Arbeitsprogramm bei Enchi

Das 45.000 m umfassende Bohrprogramm bei Enchi hat im August 2024 begonnen und peilt oberflächennahe Oxid- und frische Mineralisierungen an. Das Bohrprogramm befindet sich in seiner zweiten Phase und sein Schwerpunkt liegt auf Entdeckungen und dem Ressourcenwachstum, einschließlich Bohrungen, die das Potenzial für Ressourcenwachstum entlang des Streichens bestehender Lagerstätten anpeilen, sowie Diamantbohrungen, die das Potenzial für höhere Gehalte in der Tiefe anpeilen. Das primäre Ziel der abgeschlossenen ersten Phase des Bohrprogramms war die Durchführung von Reverse-Circulation-(RC)-Ergänzungsbohrungen zur Ressourcenumwandlung, um die Vertrauenswürdigkeit der bestehenden Mineralressourcenschätzung zu verbessern, wobei der Großteil der ersten Phase des Bohrprogramms den beiden größten Lagerstätten bei Enchi - Boin und Sewum - gewidmet wurde. Die Verbesserung der Vertrauenswürdigkeit der Mineralressourcenschätzung ist ein wesentlicher Bestandteil der Erschließungsarbeiten, die erforderlich sind, um das Projekt in der ersten Jahreshälfte 2026 in Richtung einer vorläufigen Machbarkeitsstudie weiterzuentwickeln. Alle Lagerstättengebiete und vorläufigen Ressourcenziele bei Enchi sind entlang des Streichens und in der Tiefe weiterhin offen, was ein zukünftiges Ressourcenwachstum im gesamten Konzessionsgebiet ermöglicht.

Neben den Bohrungen werden auf Enchi derzeit Entwicklungsarbeiten zur Unterstützung einer Vormachbarkeitsstudie durchgeführt, unter anderem metallurgische und hydrogeologische Untersuchungen, geotechnische Arbeiten und Umweltuntersuchungen.

Goldlagerstätte Boin

Boin ist eine jener fünf Lagerstätten, die Teil der Mineralressourcenschätzung auf Enchi sind (Boin beherbergt eine angedeutete Mineralressource von 13,0 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,62 g/t Au, die 258.200 Unzen enthält, sowie eine vermutete Mineralressource von 15,9 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,68 g/t Au, die 349.600 Unzen enthält). Boin liegt 10 Kilometer südlich der Stadt Enchi, mit nahegelegenen Straßen und Stromleitungen sowie weiteren Zugängen über eine Reihe von Bohrstraßen. Boin wird an der Oberfläche von einer über sechs Kilometer langen und einer bis zu einem Kilometer breiten Gold-in-Boden-Anomalie beschrieben. Eine mittels geophysikalischer Flugvermessung identifizierte Anomalie, die mit der Struktur von Boin übereinstimmt, erstreckt sich über einen weiteren Kilometer nach Norden und drei Kilometer nach Süden über die Grenzen der aktuellen Bohrungen hinaus. Bis dato wurden etwa 40 % der Gold-in-Boden-Anomalie auf Boin noch nicht mittels Bohrungen erprobt, wobei die durchschnittliche vertikale Tiefe aller bis dato auf Boin niedergebrachten Bohrlöcher nur 100 Meter beträgt.

Standorte der Bohrlöcher

Tabelle 2 - Details der Bohrstandorte auf dem Goldprojekt Enchi

Bohrloch-Nr. UTM Ost UTM Nord Höhe Azimut ° Neigung ° Länge (m)

KBDD088 518740 633481 145 114 -55 213,3

KBDD095 518773 633637 146 114 -60 372,6

KBDD096 518773 633637 146 114 -75 435,4

KBDD097 519511 634814 140 114 -60 320,2

KBDD098 518835 633693 160 114 -65 357,6

Mineralressourcenschätzung für das Goldprojekt Enchi

Das Goldprojekt Enchi beherbergt eine angedeutete Mineralressource von 41,7 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,55 g/t Au, die 743.500 Unzen Gold enthält, sowie eine vermutete Mineralressource von 46,6 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,65 g/t Au, die 972.000 Unzen enthält. Die Praktiken der Mineralressourcenschätzung entsprechen den CIM Estimation of Mineral Resource and Mineral Reserve Best Practice Guidelines (29. November 2019) sowie den CIM Definition Standards for Mineral Resources and Mineral Reserves (10. Mai 2014), die mittels Referenz in National Instrument 43-101 (NI 43-101) integriert wurden. Die Mineralressourcenschätzung stammt aus dem technischen Bericht mit dem Titel NI 43-101 Technical Report, Preliminary Economic Assessment on the Enchi Gold Project vom 7. Juni 2024 mit Wirksamkeitsdatum 24. April 2024, der für Newcore von Preetham Nayak, P.Eng., Ryda Peung, P.Eng., und Zunedbhai Shaikh, P.Eng., von Lycopodium Minerals Canada Ltd., erstellt wurde; Kerrine Azougarh, P.Eng., von Micon International Limited; und Simon Meadows Smith, P.Eng. / P.Geo., von SEMS Exploration gemäß NI 43-101 erstellt wurde und unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Simon Meadows Smith ist der unabhängige qualifizierte Sachverständige (QP) gemäß NI 43-101.

Best Practices von Newcore Gold

Newcore verpflichtet sich bei den gesamten Explorations-, Probenahme- und Bohrtätigkeiten zu Best-Practice-Standards. Die Bohrungen wurden von einer unabhängigen Bohrfirma durchgeführt, die dem Branchenstandard entsprechende RC- und Diamantbohranlagen eingesetzt hat. Die Qualitätssicherungs- und -kontrollverfahren der Analysen umfassen die systematische Einfügung von Blind-, Standard- und Doppelproben in den Probenstrom. Die Proben werden in versiegelten Beuteln verpackt und zwecks 50-g-Brandprobe auf Gold direkt an Intertek Labs in Tarkwa, Ghana, versandt.

Qualifizierter Sachverständiger

Gregory Smith, P.Geo., Vice President of Exploration von Newcore, ist ein qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person) gemäß NI 43-101 und hat die technischen Daten und Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Herr Smith hat die hierin offengelegten technischen und wissenschaftlichen Daten überprüft und die zugrunde liegenden Daten angemessen verifiziert, einschließlich der Bestätigung der Bohrlochdatendateien mit den ursprünglichen Bohrlochprotokollen und Probenzertifikaten.

Über Newcore Gold Ltd.

Newcore Gold entwickelt sein Goldprojekt Enchi in Ghana, dem größten afrikanischen Goldproduzenten(1), weiter. Newcore Gold bietet Investoren eine einzigartige Kombination aus erstklassigen Führungskräften, die durch ihre 15 %ige Eigentümerschaft am Firmenkapital mit den Aktionären in Einklang stehen, und erstklassigen Explorationsmöglichkeiten auf Bezirksebene. Das 248 Quadratkilometer große Landpaket von Enchi erstreckt sich über 40 Kilometer der produktiven Scherzone Bibiani in Ghana, einem Goldgürtel, der einige Goldvorkommen mit mehreren Millionen Unzen beherbergt, einschließlich der 50 Kilometer weiter nördlich gelegenen Mine Chirano. Die Vision von Newcore ist der Aufbau eines reaktionsschnellen, kreativen und leistungsstarken Goldunternehmens, das die Renditen für die Aktionäre maximiert.

(1) Quelle: Produktionsvolumen für 2024 nach Angaben des World Gold Council.

Für das Board of Directors von Newcore Gold Ltd.

Luke Alexander

President, CEO & Direktor

Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung enthalten (zukunftsgerichtete Aussagen). Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Jede Aussage, die eine Diskussion in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen beinhaltet (oft, aber nicht immer unter Verwendung von Formulierungen wie plant, erwartet, wird erwartet, budgetiert, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, antizipiert oder glaubt oder Variationen - einschließlich negativer Variationen - solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erzielt werden können", könnten, würden, dürften oder werden) sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. In dieser Pressemitteilung beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen unter anderem auf: Aussagen über die Schätzung von Mineralressourcen, die Ergebnisse vorläufiger wirtschaftlicher Bewertungen, den Abschluss einer Vormachbarkeitsstudie, die Ergebnisse metallurgischer Testarbeiten und von unserer laufenden Bohrkampagne, Bohrergebnisse, die Größe oder Beschaffenheit von Mineralvorkommen, die voraussichtliche Weiterentwicklung von Mineralkonzessionen oder Programmen und zukünftige Explorationsaussichten.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen und alle Annahmen, auf denen sie beruhen, werden in gutem Glauben gemacht und spiegeln unsere derzeitige Einschätzung hinsichtlich der Richtung unseres Geschäfts wider. Die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, basieren auf Informationen, die Newcore derzeit zur Verfügung stehen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management von Newcore für vernünftig hält oder zu diesem Zeitpunkt für vernünftig hielt, kann Newcore seinen Anlegern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit solchen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden, da es andere Faktoren geben kann, die dazu führen können, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten auch bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit dem spekulativen Charakter des Geschäfts von Newcore; das formative Entwicklungsstadium von Newcore; die finanzielle Lage von Newcore; mögliche Schwankungen der Mineralisierung, des Gehalts oder der Gewinnungsraten; die tatsächlichen Ergebnisse der laufenden Explorationsaktivitäten; Schwankungen der allgemeinen makroökonomischen Bedingungen; Schwankungen der Wertpapiermärkte; Schwankungen der Kassa- und Terminpreise von Gold und anderen Rohstoffen; Schwankungen der Währungsmärkte (wie etwa der Wechselkurs des kanadischen Dollars zum US-Dollar); Änderungen der nationalen und lokalen Regierung, der Gesetzgebung, der Besteuerung, der Kontrollen, der Vorschriften und der politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen; Risiken und Gefahren, die mit dem Geschäft der Mineralexploration, -erschließung und des Bergbaus verbunden sind (einschließlich Umweltgefahren, ungewöhnlicher oder unerwarteter geologischer Formationen); das Vorhandensein von Gesetzen und Vorschriften, die den Bergbau einschränken könnten; die Beziehungen zu den Mitarbeitern; die Beziehungen zu und Ansprüche von lokalen Gemeinden; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung (einschließlich der Risiken, die mit der Erlangung der erforderlichen Lizenzen, Genehmigungen und Zulassungen durch die Regierungsbehörden verbunden sind); und die Eigentumsrechte an Konzessionsgebieten.

Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Newcore ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse bzw. Ergebnisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

