Einsatz von Torhüter Kobel auf der Kippe - Kovac: 'Versuchen alles'
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Einsatz von Borussia Dortmunds Stammkeeper Gregor Kobel am Freitag zum Bundesliga-Neustart bei Eintracht Frankfurt entscheidet sich erst kurzfristig. "Wir wissen nicht genau, wie es ausschaut. Wir versuchen alle, dass er bei uns im Tor stehen kann", sagte BVB-Trainer Niko Kovac in Frankfurt nach der Rückkehr aus dem Trainingslager in Marbella.
Der Schweizer Fußballnationaltorhüter war vorzeitig aus Andalusien zurück nach Deutschland geflogen. Laut Kovac hat sich Kobel "leicht verkühlt". Dazu seien "Rückenprobleme" gekommen. Sollte Kobel nicht spielen können, dürfte Alexander Meyer am Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) das BVB-Tor hüten./lap/DP/nas
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Chartzeit EilmeldungDer Speicher-Engpass der KI-Revolution: Wie ein unterschätzter Sektor plötzlich anspringtheute, 19:07 Uhr · onvista
Trading-ImpulsSetup überzeugt: Französische Tech-Aktie bietet neues Kurspotenzialheute, 15:20 Uhr · onvista
Der Jahresausblick 2026Aktien, Gold, Bitcoin: Das sind meine Kursziele für das neue Börsenjahrgestern, 19:09 Uhr · onvista