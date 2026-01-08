EQS-News: Shelly Group richtet Finanzorganisation konsequent auf weitere internationale Skalierung der nächsten Wachstumsphase aus

EQS-News: Shelly Group SE / Schlagwort(e): Personalie

Shelly Grouprichtet Finanzorganisation konsequent auf weitere internationale Skalierung der nächsten Wachstumsphase aus Sofia / München, 8. Januar 2026 – Shelly Group SE (Ticker SLYG / ISIN: BG1100003166) („Shelly Group“), ein Anbieter von IoT- und Smart-Building-Lösungen mit Sitz in Sofia, Bulgarien, richtet ihre Finanzorganisation im Zuge der nächsten Wachstumsphase konsequent auf die weitere internationale Skalierung sowie eine verbesserte finanzielle Steuerungsfähigkeit und ein aktives Cashflow- und Working-Capital-Management aus.

Vor diesem Hintergrund übernimmt Iliyana Krushkova mit Wirkung zum 12. Januar 2026 die Verantwortung als Chief Financial Officer (CFO). Sie folgt auf Svetozar Illiev, der in den vergangenen 16 Jahren maßgeblich zum Erfolg des Unternehmens seit seiner frühen Wachstumsphase beigetragen hat und sein Amt aus persönlichen Gründen niederlegt. Im Rahmen einer sorgfältig geplanten Übergangsregelung wird Svetozar Illiev das Unternehmen in beratender Funktion unterstützen.

Iliyana Krushkova wird die Ressorts Finanzen, Controlling sowie Treasury übernehmen. Sie verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in den Bereichen Finanzmanagement, strategische Unternehmenssteuerung sowie M&A- und Transformationsprojekte und war in leitenden Positionen bei internationalen IT- und Technologieunternehmen sowie in der Transaktions- und Restrukturierungsberatung tätig, unter anderem bei ScaleFocus und KPMG. Iliyana Krushkova bringt eine ausgeprägte Erfolgsbilanz in der Skalierung von Finanzorganisationen, der Implementierung von ERP- und Reporting-Strukturen, der Sicherstellung einer IFRS-konformen Steuerung sowie im aktiven Liquiditäts- und Working-Capital-Management. Der Fokus ihrer Tätigkeit bei der Shelly Group wird auf der weiteren Professionalisierung der globalen Finanz- und Steuerungsstrukturen liegen, mit einem besonderen Fokus auf Cashflow-Stabilität, effizientes Working-Capital-Management und skalierbare Finanzprozesse. Um den Verwaltungsrat nachhaltig zu stärken, soll der Hauptversammlung 2026 vorgeschlagen werden, CFO Illiana Krushkova zudem in den Verwaltungsrat zu wählen.



Wolfgang Kirsch, Co-CEO der Shelly Group, zu den Personalien: „Im Namen des Verwaltungsrats danke ich Svetozar herzlich für alles, was er für Shelly geleistet hat. Mit Hingabe, Integrität und großer Verlässlichkeit hat er dazu beigetragen, ein stabiles finanzielles Fundament für das Wachstum der vergangenen Jahre zu schaffen. Für seinen neuen Lebensabschnitt wünschen wir ihm alles Gute. Zugleich freue ich mich sehr, dass Iliyana Krushkova den Staffelstab übernimmt. Sie bringt umfassende internationale Erfahrung, einen klaren Blick für skalierbare Strukturen, finanzielle Steuerungsmechanismen und eine hohe Umsetzungsstärke mit. Ihre Berufung unterstreicht unsere Ambition, Shelly auf Basis eines starken finanziellen Fundaments zu einem global erfolgreichen Anbieter weiterzuentwickeln.“



Iliyana Krushkova, neue CFO der Shelly Group: „Ich verfolge die Entwicklung der Shelly Group schon seit geraumer Zeit. Das technische Know-how, die kundenzentrierte Entwicklung und die unternehmerische Dynamik sind beeindruckend. Ich freue mich darauf, Teil der Shelly-Story zu werden und gemeinsam mit dem Team die nächste Wachstumsphase finanziell aktiv zu gestalten.“



Svetozar Illiev, scheidender CFO der Shelly Group: „Es war eine große Ehre, die außergewöhnliche Wachstumsgeschichte dieses einzigartigen Unternehmens mitzugestalten. Ich werde mich immer mit Shelly, seiner Mission und der Shelly-Community verbunden fühlen.“



Über Shelly Group

Die Shelly Group SE entwickelt, konstruiert und vermarktet IoT- und Smart-Building-Lösungen für DIY-Anwender und professionelle Nutzer und bietet fortschrittliche Technologie, nahtlose Interoperabilität und ein hohes Maß an technologischer Flexibilität. Shelly-Produkte ermöglichen die Remote-Kontrolle und -Automatisierung sowie das Energiemanagement von elektrischen Geräten und Smart Building-Lösungen über Mobiltelefone, PCs oder Hausautomatisierungssysteme von Drittanbietern. Zusätzlich zum Verkauf von Geräten erzielt die Shelly Group Umsatzerlöse mit ihren Cloud-Anwendungen. Die Shelly Group profitiert von einer geringen Kapitalbindung durch die Herstellung der Produkte bei Auftragsfertigern. Das Unternehmen hat eine starke Präsenz im deutschsprachigen Raum und ist mit seinen Produkten in mehr als 100 Ländern vertreten. Mit Niederlassungen in Deutschland, Bulgarien, Polen und Slowenien sowie in den USA und China ist die Shelly Group weltweit aktiv.



