Original-Research: SMARTBROKER HOLDING AG (von GBC AG): Kaufen

Original-Research: SMARTBROKER HOLDING AG - von GBC AG

08.01.2026 / 10:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

Einstufung von GBC AG zu SMARTBROKER HOLDING AG

     Unternehmen:               SMARTBROKER HOLDING AG
     ISIN:                      DE000A2GS609

     Anlass der Studie:         Research Note
     Empfehlung:                Kaufen
     Kursziel:                  17,60 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    31.12.2026
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Matthias Grieffenberger, Cosmin Filker

Dynamisches Wachstum beschleunigt: Management erhöht Ziele für das
Gesamtjahr

Smartbroker Holding AG hat ihre Unternehmensguidance für das laufende
Geschäftsjahr erneut angehoben und damit die anhaltend außergewöhnlich
starke operative Entwicklung im Jahr 2025 bestätigt. Der Vorstand erwartet
nun einen Konzernumsatz zwischen 65 und 70 Mio. EUR (zuvor 60 bis 66 Mio. EUR)
sowie ein operatives EBITDA in einer Spanne von -1,5 Mio. EUR bis +1,5 Mio. EUR
(zuvor -3 Mio. EUR bis 0 Mio. EUR). Anlass für diese erneute Anpassung ist
insbesondere die deutlich stärker als geplante Trading-Aktivität der
Kundinnen und Kunden, getragen von einem steigenden Kundenvolumen im
Brokerage, kontinuierlichen Produktverbesserungen im SMARTBROKER+, einem
attraktiven Gesamtangebot sowie einem zunehmend konstruktiven
Kapitalmarktumfeld. Parallel dazu entwickelt sich das Media-Segment spürbar
besser als im Vorjahr, unterstützt durch eine steigende redaktionelle
Reichweite.

Auf Basis dieser verbesserten Unternehmensprognose passen wir unsere
Schätzungen für das Geschäftsjahr 2025 an. Zuvor erwarteten wir Umsatzerlöse
von 65,0 Mio. EUR sowie ein operatives EBITDA von -1,2 Mio. EUR. Nach der
jüngsten Guidance-Anhebung erhöhen wir unsere Umsatzschätzung nun auf 68,0
Mio. EUR und rechnen für das operative EBITDA mit einem ausgeglichenen
Ergebnis. Diese Anpassung reflektiert die außergewöhnlich starke operative
Dynamik im Brokerage-Segment sowie erkennbare Effizienzgewinne im
Plattformbetrieb.

Die operative Entwicklung des Jahres 2025 bestätigt diese Einschätzung.
Smartbroker zählt mittlerweile über 250.000 Brokerage-Kundinnen und -Kunden,
davon nahezu 80.000 Neukunden im laufenden Jahr. Das verwaltete
Kundenvermögen lag per Ende Oktober bei über 14 Mrd. EUR, während das Cash
under Custody 915 Mio. EUR erreichte. Die deutlich gesteigerte
Trading-Aktivität spiegelt das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis und die
konsequente Weiterentwicklung des SMARTBROKER+ wider, was zusätzlich durch
mehrere bedeutende Auszeichnungen belegt wird.

2025 bleibt trotz der dynamischen Entwicklung ein Übergangsjahr mit
fokussierten Investitionen in Wachstum, Plattformoptimierung und
Marketingintensität. Die entstandene Breite der Kundenbasis und die
gestiegene Handelsintensität bilden jedoch ab 2026 die Grundlage für höhere
wiederkehrende Erträge und eine deutliche Verbesserung der Margen.

Die erneute Guidance-Anhebung stärkt unseren Investment Case in zentralen
Punkten und unterstreicht das weiter zunehmende Potenzial. In Folge unserer
moderaten Prognoseanhebung steigt unser Kursziel leicht auf 17,60 EUR (zuvor
17,50 EUR). Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung, da die jüngste operative und
finanzielle Entwicklung unsere Einschätzung klar untermauert, dass
Smartbroker unsere Erwartungen im Jahresverlauf voll erreichen und solide
bestätigen wird.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=ee0cea237afbeeb09862305f7e058dd9

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstraße 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
++++++++++++++++
Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung
+++++++++++++++
Fertigstellung: 07.01.2026 (11:15 Uhr)
Erste Weitergabe: 08.01.2026 (10:00 Uhr)

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=ad791bd7-ebdb-11f0-be29-0694d9af22cf&lang=de

2256438 08.01.2026 CET/CEST

Smartbroker

