IRW-News: Datavault AI Inc: Datavault AI gibt Zusammenarbeit mit dem Luxus-Einzelhändler Riflessi an der Fifth Avenue in New York bekannt, um im Rahmen von Erlebnismarketing gesponserte immersive digitale 3D-Zwillinge des Sortiments mithilfe von ADIO(R) und DVHOLO(TM) zu ermöglichen

Riflessi plant den Einsatz digitaler Zwillinge der Luxusmodemarken Brunello Cucinelli, Gucci, Tom Ford, Kiton und Tommy Hilfiger® sowie weiterer führender Marken mithilfe des interaktiven DVHOLO.

3D-Holografische Anzeige im Fashion District der Fifth Avenue in New York

PHILADELPHIA, PA UND NEW YORK, NY / ACCESS Newswire / 7. Januar 2026 / Datavault AI Inc. (Datavault AI oder das Unternehmen) (NASDAQ:DVLT), ein führender Anbieter von Technologien für Datenerlebnisse, -bewertung und -monetarisierung, gab heute eine Zusammenarbeit mit Riflessi bekannt, einem Premium-Einzelhandelsgeschäft an der Fifth Avenue in New York City, das von globalen Kunden und international anerkannten Mode- und Lifestyle-Marken frequentiert wird. Die Zusammenarbeit sieht vor, die DVHOLO- und ADIO-Technologie von Datavault AI im Februar 2026 zu installieren. Ziel ist es, durch die Nutzung von Daten und Inhalten über maßgeschneiderte Displays der Luxusmode neue Einnahmequellen zu erschließen und gleichzeitig beeindruckende Werbeerlebnisse über die holografische Display-Plattform DVHOLOTM und die räumliche Audiotechnologie ADIO® des Unternehmens zu ermöglichen.

Mithilfe der Technologieplattform von Datavault AI können diese Marken - und andere, die im Rahmen des Riflessi-Ökosystems oder in dessen Umfeld operieren - immersive holografische Visualisierungen und Erlebnisse sponsern, die das Storytelling der Marke verbessern und gleichzeitig messbare Engagement-Kennzahlen und Verbraucherkonversionen generieren. Die kombinierten Technologien ermöglichen es Modemarken, ihre kommenden Kollektionen vor der Veröffentlichung einem Zielpublikum zu präsentieren und so Vorverkaufsaktionen zu unterstützen.

Gesponserte immersive Medien in hochwertigen physischen Einzelhandelsräumen

Der Ansatz von Datavault AI verwandelt physische Einzelhandelsumgebungen in messbare, sponsorenfreundliche Medienassets. Mit DVHOLO und ADIO® können Marken dynamische holografische Inhalte und gezielte Audiobotschaften in bestimmten Bereichen innerhalb von Geschäften und Ladenfronten einsetzen und so beeindruckende Erlebnisse schaffen, die auf saisonale Kampagnen, Produkteinführungen oder Markenaktivierungen abgestimmt sind.

Diese gesponserten Platzierungen sollen die Verweildauer erhöhen, das Verbraucherengagement steigern und anonymisierte Interaktionssignale wie Impressionen, Interaktionsdauer und räumliche Interaktionsmuster erzeugen. Das proprietäre Datenbewertungsframework von Datavault AI ermöglicht es, diese Signale als monetarisierbare Datenbestände zu strukturieren und gleichzeitig die Privatsphäre der Verbraucher und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten.

Ich bin seit über 16 Jahren in den Medien tätig, unter anderem im Fernsehen, im Bereich Longform-Storytelling und auf bekannten Außenwerbeplattformen. Die Präsentation der DVHOLO- und ADIO-Technologien in einer der bekanntesten Modestraßen New Yorks bei Riflessi stellt für Marken eine potenziell bahnbrechende Neuerung dar. Diese Technologie hat das Potenzial, sich schnell in New York City und anderen großen Städten weltweit zu verbreiten, so Vince Caruso, Managing Member der Riflessi Media Group LLC.

NYIAX: Plattform für transaktionsbasierte Werbung und datengestützte Mediennetzwerke

Die Zusammenarbeit soll durch die Beziehung von Datavault AI zu NYIAX Inc. (NYIAX), einer von Nasdaq betriebenen Handelsplattform für Werbe-, Medien- und Datenverträge, weiter ausgebaut werden, vorbehaltlich des Abschlusses der NYIAX-Transaktion. NYIAX stellt die finanzielle und vertragliche Infrastruktur bereit, mit der immersive Werbeinventare - wie Hologramm-Platzierungen und räumliche Audio-Sponsorings - auf transparente und überprüfbare Weise bewertet, standardisiert und gehandelt werden können.

Nach der Übernahme von NYIAX durch Datavault AI kann das Unternehmen seine Interaktionsdaten und sein Inventar an Erlebnismedien in die Marktplatzfunktionen von NYIAX integrieren. Marken, die mit Riflessi zusammenarbeiten, können an datenverifizierten Werbenetzwerken teilnehmen, die über geschätzte Impressionen hinausgehen. Diese Struktur ermöglicht es Werbetreibenden, physisch-digitale Erlebnisse mit klar definierten Metriken, Vertragsbedingungen und Leistungsvalidierung zu sponsern.

Aufbau skalierbarer Luxus-Retail-Media- und Datenmonetarisierungsmodelle

Gemeinsam zeigen Datavault AI, Riflessi und NYIAX, wie sich Luxus-Einzelhandelsstandorte zu Medienknotenpunkten der nächsten Generation entwickeln können, an denen physischer Kundenverkehr, immersives Engagement und Werbesponsoring zusammenkommen. Diese Zusammenarbeit spiegelt die umfassendere Strategie von Datavault AI wider, reale Umgebungen mit institutioneller Datenmonetarisierung und Werbeinfrastruktur zu verbinden und so skalierbare Möglichkeiten für den Einzelhandel, die Medien und das Erlebnismarketing zu schaffen.

Über Datavault AI

Datavault AITM (Nasdaq: DVLT) ist führend im Bereich KI-gesteuerter Datenerlebnisse, Bewertung und Monetarisierung von Vermögenswerten in der Web 3.0-Umgebung. Die cloudbasierte Plattform des Unternehmens bietet umfassende Lösungen mit Schwerpunkt auf Zusammenarbeit in den Bereichen Akustikwissenschaft und Datenwissenschaft. Der Bereich Akustikwissenschaft von Datavault AI umfasst die patentierten Technologien WiSA®, ADIO® und Sumerian® sowie branchenweit einzigartige grundlegende Technologien für die räumliche und mehrkanalige drahtlose HD-Tonübertragung mit IP-Schutz für Audio-Timing, Synchronisation und mehrkanalige Interferenzunterdrückung. Der Bereich Datenwissenschaft nutzt die Leistungsfähigkeit von Web 3.0 und Hochleistungsrechnern, um Lösungen für die Wahrnehmung, Bewertung und sichere Monetarisierung von Erfahrungsdaten anzubieten. Die cloudbasierte Plattform von Datavault AI bietet umfassende Lösungen für verschiedene Branchen, darunter HPC-Softwarelizenzen für Sport und Unterhaltung, Veranstaltungen und Veranstaltungsorte, Biotechnologie, Bildung, Fintech, Immobilien, Gesundheitswesen, Energie und mehr. Der Information Data Exchange® (IDE) ermöglicht digitale Zwillinge, die Lizenzierung von Namen, Bildern und Ähnlichkeiten (NIL), indem physische Objekte aus der realen Welt sicher an unveränderliche Metadatenobjekte gebunden werden, wodurch eine verantwortungsvolle KI mit Integrität gefördert wird. Die Technologie-Suite von Datavault AI ist vollständig anpassbar und bietet KI- und Machine-Learning-Automatisierung (ML), Integration von Drittanbietern, detaillierte Analysen und Daten, Marketing-Automatisierung und Werbeüberwachung. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Philadelphia, PA. Erfahren Sie mehr über Datavault AI unter www.dvlt.ai.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen (im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in seiner geänderten Fassung und anderer Wertpapiergesetze) über Datavault AI Inc. (Datavault AI, das Unternehmen, uns, unser oder wir) und unsere Branche, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen daran erkennen, dass sie Wörter wie dürften, könnten, werden, sollen, sollten, erwarten, planen, voraussehen, gegebenenfalls, beabsichtigen, anstreben, projizieren, erwägen, glauben, schätzt, prognostiziert, potenziell, Ziel, Zielsetzung, strebt an, wahrscheinlich oder fortsetzen oder die Verneinung dieser Wörter oder andere ähnliche Begriffe oder Ausdrücke, die unsere Erwartungen, Strategien, Pläne oder Absichten betreffen. Das Fehlen dieser Wörter bedeutet nicht, dass eine Aussage nicht zukunftsgerichtet ist. Solche zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen zu zukünftigen Ereignissen, den erwarteten Vorteilen der Zusammenarbeit mit Riflessi, der geplanten Einführung der holografischen Display-Plattform DVHOLO und der räumlichen Audiotechnologie ADIO® in den Einzelhandelsgeschäften von Riflessi, einschließlich des Zeitplans, des Umfangs und der erwarteten Vorteile, der Leistung und Auswirkungen der firmeneigenen immersiven Medientechnologien des Unternehmens im Luxus-Einzelhandel, der erwarteten Kundenakzeptanz und Anwendungsfälle (einschließlich Tokenisierung, Datenaustausch und Bewertung) sowie die erwarteten operativen, technischen und kommerziellen Ergebnisse, bilden notwendigerweise ihre Basis aus Schätzungen und Annahmen, die zwar vom Unternehmen und seiner Geschäftsleitung als angemessen erachtet werden, jedoch von Natur aus unsicher sind. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese und andere hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Risiken und Ungewissheiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden, erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen angedeuteten Ergebnissen abweichen: Veränderungen der Marktnachfrage nach immersiven Medientechnologien im Luxus-Einzelhandel; die Leistung, der Zeitpunkt oder der Erfolg des Einsatzes der holografischen Anzeigeplattform DVHOLO und der räumlichen Audiotechnologie ADIO® in den Riflessi-Einzelhandelsgeschäften; Veränderungen der wirtschaftlichen, marktbezogenen oder regulatorischen Bedingungen; Risiken im Zusammenhang mit sich weiterentwickelnden regulatorischen Rahmenbedingungen für tokenisierte Vermögenswerte; Risiken im Zusammenhang mit technologischer Entwicklung und Integration; sowie weitere Risiken und Ungewissheiten, die in den bei der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (die SEC) eingereicht wurden, einschließlich des Jahresberichts auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr und anderer Unterlagen, die Datavault AI von Zeit zu Zeit bei der SEC einreicht und die auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar sind, und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen abweichen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf Ereignisse zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Aussagen. Datavault AI übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung oder neue Informationen oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Datavault AI erreicht möglicherweise nicht die in seinen zukunftsgerichteten Aussagen offenbarten Pläne, Absichten oder Erwartungen, und Sie sollten sich nicht übermäßig auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die zukunftsgerichteten Aussagen von Datavault AI spiegeln nicht die potenziellen Auswirkungen zukünftiger Akquisitionen, Fusionen, Veräußerungen, Joint Ventures oder Investitionen wider, die das Unternehmen möglicherweise tätigt.

Marken, Handelsnamen, Dienstleistungsmarken und Urheberrechte

Wir besitzen oder haben Rechte zur Nutzung verschiedener Marken, Handelsnamen, Dienstleistungsmarken und Urheberrechte, die durch geltende Gesetze zum Schutz geistigen Eigentums geschützt sind. Diese Pressemitteilung enthält auch Marken, Handelsnamen, Dienstleistungsmarken und Urheberrechte anderer Unternehmen, die nach unserem Kenntnisstand im Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber stehen. Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden bestimmte Marken, Handelsnamen, Dienstleistungsmarken und Urheberrechte, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, möglicherweise ohne die Symbole © und ® angegeben. Dies bedeutet jedoch keinesfalls, dass unsere Rechte oder die Rechte der jeweiligen Lizenzgeber an diesen Marken, Handelsnamen, Dienstleistungsmarken und Urheberrechten nicht im vollen Umfang des geltenden Rechts geltend gemacht werden. Wir beabsichtigen nicht, durch die Verwendung oder Darstellung von Marken, Handelsnamen, Dienstleistungsmarken oder Urheberrechten anderer Parteien eine Beziehung zu diesen anderen Parteien oder eine Billigung oder Förderung durch diese anderen Parteien zu vermitteln, und eine solche Verwendung oder Darstellung sollte auch nicht so ausgelegt werden.

Marketing Kontaktdaten:

ir@dvlt.ai

Quelle: Datavault AI Inc

