EQS-News: Diginex schließt Übernahme von The Remedy Project vor dem Hintergrund der weltweit steigenden Nachfrage nach menschenrechtlicher Sorgfaltspflicht in Lieferketten ab

Diginex schließt Übernahme von The Remedy Project vor dem Hintergrund der weltweit steigenden Nachfrage nach menschenrechtlicher Sorgfaltspflicht in Lieferketten ab



09.01.2026 / 09:56 CET/CEST

London – 9. Januar 2026 – Diginex Limited (NASDAQ: DGNX) („Diginex“ oder „das Unternehmen“), ein führender Anbieter von Sustainability-RegTech-Lösungen, gab heute den erfolgreichen Abschluss der Übernahme von The Remedy Project Limited („The Remedy Project“) bekannt, einer in Hongkong ansässigen Beratungs- und Forschungsorganisation, die auf Arbeits- und Menschenrechte in globalen Lieferketten spezialisiert ist und über anerkannte Expertise in den Bereichen menschenrechtliche Sorgfaltspflicht, Beschwerdemechanismen und Abhilfemaßnahmen verfügt. Als Gegenleistung für die Übernahme hat Diginex an den alleinigen Gesellschafter von The Remedy Project 1.000.000 Stammaktien von Diginex ausgegeben und verpflichtete sich, bis zu weitere 1.000.000 Stammaktien von Diginex auszugeben, sofern in den kommenden drei Jahren bestimmte operative und Earn-out-Ziele erreicht werden. Dieser strategische Schritt vereint die fortschrittliche Lieferkettentechnologie von Diginex mit der tiefgehenden Expertise von The Remedy Project im Bereich betrieblicher Beschwerdemechanismen und Arbeitnehmerrechte und schafft ein umfassendes Ökosystem, das Unternehmen dabei unterstützt, resiliente und ethische Betriebsabläufe zu erreichen.

Die Übernahme bringt die innovativen Tools von Diginex – wie diginexLUMEN zur Risikobewertung in Lieferketten und diginexAPPRISE zur proaktiven Einbindung von Arbeitnehmern – mit den bewährten Beratungsleistungen von The Remedy Project in den Bereichen menschenrechtliche Sorgfaltspflicht, Kapazitätsaufbau und datenbasierte Analysen in Einklang. Gemeinsam ermöglichen diese Synergien Unternehmen nicht nur, menschenrechtliche Risiken zu identifizieren und zu überwachen, sondern auch wirksame Abhilfestrategien umzusetzen, die Einhaltung sich weiterentwickelnder globaler Regulierungen wie der EU-Richtlinie über die unternehmerische Sorgfaltspflicht im Bereich Nachhaltigkeit (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) sicherzustellen und das Vertrauen der Stakeholder zu stärken.

„Der Abschluss dieser Übernahme stellt einen entscheidenden Schritt in unserer Mission dar, Unternehmen mit umsetzbaren Nachhaltigkeitslösungen auszustatten“, sagte Mark Blick, CEO von Diginex. „Durch die Integration des spezialisierten Wissens von The Remedy Project im Bereich der Governance von Menschenrechten können wir die Wirkung unserer Lieferkettenplattformen verstärken und unseren Kunden dabei helfen, transparentere, verantwortungsvollere und menschlichere globale Betriebsabläufe aufzubauen“, so Blick weiter.

The Remedy Project wurde gegründet, um Verletzungen von Arbeitnehmerrechten durch kollaborative Rahmenwerke anzugehen, und verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in der Zusammenarbeit mit Unternehmen, Regierungen und der Zivilgesellschaft zur Förderung nachhaltiger Arbeitspraktiken. Die Expertise des Unternehmens bei der Aufdeckung von Risiken und der Entwicklung von Abhilfestrategien ergänzt die Datenmanagement- und Reporting-Fähigkeiten von Diginex und ermöglicht nahtlose End-to-End-Lösungen – von der Risikoidentifikation und Offenlegung bis hin zur kontinuierlichen Verbesserung.

Dieser Zusammenschluss stärkt die führende Position von Diginex im Bereich der Lieferketten-Compliance und stattet Kunden mit weiterentwickelten, skalierbaren Instrumenten aus, um komplexe ESG-Anforderungen zu steuern und gleichzeitig messbare soziale Wirkung in globalen Geschäftsaktivitäten zu beschleunigen.

Über Diginex

Diginex Limited (NASDAQ: DGNX; ISIN KYG286871044), mit Hauptsitz in London, ist ein nachhaltiges RegTech-Unternehmen, das Unternehmen und Regierungen dabei unterstützt, die Datenerfassung und Berichterstattung in den Bereichen ESG, Klima und Lieferkette zu optimieren. Das Unternehmen nutzt Blockchain-, KI-, maschinelles Lernen und Datenanalysetechnologien, um Veränderungen voranzutreiben und die Transparenz in der regulatorischen Berichterstattung von Unternehmen und im Bereich der nachhaltigen Finanzierung zu erhöhen. Die Produkte und Dienstleistungen von Diginex ermöglichen es Unternehmen, Nachhaltigkeitsdaten über eine benutzerfreundliche Software zu erfassen, auszuwerten und zu teilen.

Die preisgekrönte ESG-Plattform von Diginex unterstützt 19 globale Rahmenwerke, darunter GRI (die „Global Reporting Initiative“), SASB (das „Sustainability Accounting Standards Board“) und TCFD (die „Task Force on Climate-related Financial Disclosures“). Kunden profitieren von einer umfassenden Unterstützung, die von Wesentlichkeitsbewertungen und Datenmanagement bis hin zur Einbindung von Interessengruppen, der Erstellung von Berichten und einem ESG-Rating-Support-Service reicht.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens: https://www.diginex.com/

Über The Remedy Project

The Remedy Project wurde 2020 gegründet und ist ein in Hongkong ansässiges Social Enterprise, das Beratungs- und Kapazitätsaufbauleistungen zu Arbeits- und Menschenrechten in globalen Lieferketten anbietet. Die Organisation arbeitet mit Unternehmen, Regierungen, multilateralen Organisationen und der Zivilgesellschaft zusammen, um die menschenrechtliche Sorgfaltspflicht zu stärken, Beschwerdemechanismen zu konzipieren und zu evaluieren sowie wirksame Abhilfemaßnahmen und den Zugang zu Rechtsmitteln für Arbeitnehmer zu unterstützen – insbesondere in Hochrisikosektoren und -regionen in ganz Asien.

The Remedy Project ist anerkannt für seine rechteinhaberzentrierten und geschlechtersensiblen Ansätze, seine tiefgehende regionale Expertise sowie seinen Beitrag zur Entwicklung globaler Standards und zu Brancheninitiativen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens: https://www.remedyproject.co/

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten und basieren auf den aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich nach Ansicht des Unternehmens auf seine Finanzlage, seine Betriebsergebnisse, seine Geschäftsstrategie und seinen Finanzbedarf auswirken könnten. Investoren können diese zukunftsgerichteten Aussagen an Wörtern oder Ausdrücken wie "glaubt", "hofft", "erwartet", "antizipiert", "schätzt", "projiziert", "beabsichtigt", "plant", "wird", "würde", "sollte", "könnte", oder ähnlichen Ausdrücken erkennen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um sie an spätere Ereignisse oder Umstände oder an geänderte Erwartungen anzupassen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann es nicht garantieren, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen, und das Unternehmen warnt die Anleger davor, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen können, und ermutigt die Anleger, andere Faktoren zu prüfen, die sich auf die zukünftigen Ergebnisse auswirken können, die in den Unterlagen des Unternehmens bei der SEC offengelegt werden.

Diginex

Investor Relations

E-Mail: ir@diginex.com



IR-Kontakt – Europa

Anna Höffken

Kirchhoff Consult

Telefon: +49 (0)40 609186 0

E-Mail: diginex@kirchhoff.de



IR-Kontakt – USA

Jackson Lin

Lambert by LLYC

Telefon: +1 (646) 717-4593

E-Mail: jian.lin@llyc.global

