EQS-News: Bajaj Mobility AG (vormals PIERER Mobility AG): Nächste Schritte der Restrukturierung im Zuge des Effizienzprogramms

Mattighofen, 13. Jänner 2026

Die KTM AG setzt im Zuge eines Effizienzprogramms schwierige, aber notwendige Maßnahmen, um nach der Insolvenz der KTM AG Ende 2024 den erfolgreichen Neubeginn aus dem Vorjahr 2025 fortzusetzen. Ziel ist die nachhaltige Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit durch die Senkung der Fixkosten, die Straffung von Strukturen, die Fokussierung des Produkt- und Projektportfolios sowie die Optimierung unseres internationalen Standort- und Führungsnetzwerks. Im Rahmen dieser notwendigen Neuausrichtung ist ein Personalabbau von rund 500 Beschäftigten, überwiegend in Angestelltenbereichen und im mittleren Management, unumgänglich. Weiters werden die erforderlichen Frühwarnmeldungen gemäß §45aAMFG beim zuständigen AMS eingebracht. Der Stand der Mitarbeiter per 31.12.2025 betrug 3.794.

„Dieser Stellenabbau ist eine schwierige, aber notwendige Entscheidung, um unsere Kosten zu senken, Strukturen zu verschlanken und das Unternehmen damit langfristig stabil aufzustellen“, so CEO Gottfried Neumeister. „Wir reduzieren in allen Bereichen an Komplexität – z.B. bei unserer Modellpalette, in der IT und auch in der Organisation unserer Abteilungen, insbesondere durch die Herausnahme einer Führungsebene.“ Alle Maßnahmen erfolgen mit Blick auf die konsequente Fokussierung auf das Segment Motorcycles mit den drei Kernmarken KTM, GASGAS und Husqvarna.

2025 hatte sich das Unternehmen bereits mit dem Verkauf von FELT Bicycles vom Fahrradgeschäft getrennt. Die Beendigung des Vertriebs von CFMOTO und der Verkauf von MV Agusta und X-Bow markierten weitere Meilensteine in der Neuausrichtung. Mit einem zukünftig verkleinerten Kernteam und deutlich geringeren Strukturkosten folgt die KTM AG damit ihrem Ziel der Simplifizierung und Fokussierung, um wieder zu einem der führenden Motorradhersteller der Welt zu werden.

Mit der Bajaj Auto International Holdings B.V. steht der Bajaj Mobility AG ein starker Mehrheitsgesellschafter zur Seite, um die Restrukturierung in Österreich und weltweit zu begleiten. Dies ist ein ausdrückliches Signal, dass KTM weiterhin als international starke Marke positioniert bleibt. Im Jahr 2025 erzielte KTM mit 29 gewonnenen Meisterschaften Rekorderfolge im Motorsport. Mit der konsequenten Umsetzung der Kostenreduktion werden in 2026 auch wirtschaftliche Verbesserungsmaßnahmen erzielt werden können. Das Vertrauen der Kundinnen und Kunden sowie Händler in KTM zeigte sich im zweiten Halbjahr 2025 deutlich am Lagerabbau, der durch eine starke Nachfrage schneller durchgeführt wurde als erwartet.

Über die Bajaj Mobility AG (vormals PIERER Mobility AG)

Die Bajaj Mobility AG (vormals PIERER Mobility AG) ist die Holdinggesellschaft der KTM-Gruppe, einem der führenden Motorradhersteller Europas. Mit ihren Marken KTM, Husqvarna und GASGAS zählt die KTM AG zu den europäischen Premium-Motorradherstellern. Das Produktportfolio umfasst neben Motorrädern mit Verbrennungsmotor auch High-End-Komponenten (WP) sowie Fahrzeuge mit innovativen Elektroantrieben.

