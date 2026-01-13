W​e​r​b​u​n​g von
TKMS: Ein 8 Milliarden Euro U-Boot-Deal mit Indien kündigt sich an. Lohnt der Einstieg?

U-Boote behalten in einem geopolitischen Unsicherheitsumfeld ihre strategische Bedeutsamkeit. TKMS steht in Indien vor einem neuen Auftrag über 8 Milliarden Euro, welcher das internationale Geschäft beschleunigt. Wachstumschancen eröffnet auch die neue 212CD-Klasse an U-Booten mit Stealth-Design. Mit einer Verdopplung des adressierten Marktes auf 61 Milliarden Euro bis 2033 und bereits 18,2 Milliarden Euro an Aufträgen ist TKMS für ein jährliches Wachstum von 10 Prozent in den nächsten Jahren bereit!

Europas neue Souveränität in einer instabilen Welt

Die globale Sicherheitslage bleibt prekär. Während im Ukraine-Krieg auch nach Jahren kein Waffenstillstand in Sicht ist, wächst der Druck auf Europa, militärisch auf eigenen Beinen zu stehen. Diese Notwendigkeit wird durch die zunehmend imperialistischen Tendenzen der USA verschärft, die ihre Interessen etwa in Bezug auf Ressourcen in Grönland oder strategische Ambitionen in Venezuela immer unverblümter verfolgen. Für die europäische Verteidigungsindustrie bedeutet dies eine Zäsur: Souveränität ist keine Option mehr, sondern eine Überlebensfrage. In diesem Spannungsfeld positioniert sich TKMS als unverzichtbarer Pfeiler maritimer Sicherheit.




 
 

Endlos Turbo Long 56,782 open end: Basiswert TKMS AG & Co. KGaA

DU6J8G
Quelle: DZ BANK: Geld 13.01. 08:43:58, Brief 13.01. 08:43:58
3,95 EUR 4,06 EUR 8,82% Basiswertkurs: 92,75 EUR
Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: Xetra , 12.01.
Basispreis 56,782 EUR Knock-Out-Barriere 56,782 EUR
Hebel 2,37x Abstand zum Basispreis in % 38,78%
Abstand zum Knock-Out in % 38,78% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10

