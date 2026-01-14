Windparkbetreiber

PNE: Ergebnis 2025 unter Erwartungen wegen Abschreibungen

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: Space-kraft/Shutterstock.com

Der Windparkbetreiber PNE muss Wertberichtigungen in seiner Projektpipeline vornehmen und bleibt daher 2025 hinter seinen Ergebniserwartungen zurück. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) dürfte 2025 vorläufigen Zahlen zufolge bei 45 bis 60 Millionen Euro liegen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Cuxhaven mit. Bislang hat PNE 70 bis 110 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Bereinigt würde das Ebitda bei 70 bis 80 Millionen Euro liegen.

Abschreibungsbedarf hat PNE den Angaben zufolge vor allem in Kanada, Spanien und Rumänien. Der Konzern begründete dies mit "wesentlich veränderten Marktbedingungen". Die Wertberichtigungen hätten keine Auswirkung auf die Liquidität. PNE sieht mit dieser Maßnahme "alle erkennbaren" Risiken für die Bewertung der Projektpipeline berücksichtigt. Die endgültigen Zahlen für 2025 will der Windparkbetreiber am 26. März veröffentlichen.

Die im SDax notierte Aktie verlor nach diesen Nachrichten mehr als fünf Prozent.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
PNE AG
S
SDAX

Das könnte dich auch interessieren

U-Boot-Auftrag in Indien
TKMS steigt an MDax-Spitze12. Jan. · dpa-AFX
Schild am TKMS-Standort in Kiel.
Auf Analystenkonferenz
Bayer sieht Pharmageschäft auf Wachstumskursheute, 10:51 Uhr · dpa-AFX
Bayer sieht Pharmageschäft auf Wachstumskurs
Ausgeweitete Vortagesverluste
United Internet schwach - MWB: kein weiteres Aufwärtspotenzialheute, 14:26 Uhr · dpa-AFX
United Internet schwach - MWB: kein weiteres Aufwärtspotenzial
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Anlagestrategie
Drei günstige Aktienmärkte, die 2026 einen Blick wert sindheute, 16:30 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 11.01.2026
Aktienmärkte und Edelmetalle eröffnen 2026 mit ausgeprägter Stärke11. Jan. · onvista
Alle Premium-News