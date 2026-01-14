WOCHENVORSCHAU: Termine bis 28. Januar 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 28. Januar 2026

--------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 15. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Richemont, Q3-Umsatz 07:00 CHE: Geberit, Q4-Umsatz 07:30 AUT: OMV, Q4-Umsatz 07:30 TWN: TSMC, Q4-Zahlen 10:00 GBR: Next, Hauptversammlung 12:00 USA: Blackrock, Q4-Zahlen 13:30 USA: Goldman Sachs, Q4-Zahlen 13:30 USA: Morgan Stanley, Q4-Zahlen 18:00 USA: Micron Technology, Hauptversammlung USA: First Horizon, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Erzeugerpreise 12/25 02:00 KOR: Zentralbank, Zinsentscheid 06:30 NLD: Arbeitslosenquote 12/25 08:00 DEU: Großhandelspreise 12/25 08:00 GBR: BIP 11/25 08:00 GBR: Industrieproduktion 11/25 08:00 GBR: Handelsbilanz 11/25 08:45 FRA: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert) 10:00 POL: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert) 09:55 DEU: BIP 2025 (10.00 Pk) 10:00 ITA: Industrieproduktion 11/25 11:00 EUR: Industrieproduktion 11/25 11:00 EUR: Handelsbilanz 11/25 12:00 ITA: Handelsbilanz 11/25 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich) 14:30 USA: Ex- und Importpreise 11/25 14:30 USA: Empire State Manufacturing Bericht 01/26 14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook SONSTIGE TERMINE 09:30 LUX: EuGH urteilt zur Erstattung von Provision bei Flugstreichung 10:00 DEU: Game-Verband und Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU) stellen Studie zur deutschen Computerspiele-Branche vor 10:30 DEU: Beginn der regionalen Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Chemie- und Pharmaindustrie Hessen 11:00 DEU: Online-Pk zu Status des Windenergieausbaus an Land - Gesamtjahr 2025. Gemeinsame Pk von der Fachagentur Wind und Solar, dem Bundesverband WindEnergie und VDMA Power Systems --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 16. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 12/25 und Gesamtjahr 2025 07:00 NOR: Aker BP ASA. Q4-Umsatz 12:30 USA: PNC Financial Services, Q4-Zahlen 13:30 USA: State Street, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Baugenehmigungen 11/25 08:00 DEU: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert) 10:00 ITA: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert) 15:15 USA: Industrieproduktion 12/25 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 12/25 16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 01/26 SONSTIGE TERMINE DEU: 90. Internationale Grüne Woche, Berlin (bis 25.1.26) --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 19. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 DEU: Douglas, Trading Statement 09:30 CHE: Coca-Cola HBC, außerordentliche Hauptversammlung, Steinhausen 22:30 GBR: BHP, Q2-Produktionsbericht TERMINE KONJUNKTUR ROU: Zentralbank, Zinsentscheid 00:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 11/25 03:00 CHN: BIP Q4/25 03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 12/25 03:00 CHN: Industrieproduktion 12/25 03:00 CHN: Sachinvestitionen ex Landwirtschaft bis 12/25 05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 11/25 05:30 JPN: Industrieproduktion 11/25 (endgültig) 09:00 AUT: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert) SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: Pressefrühstück Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS) zur bundespolitischen Bedeutung der deutschen Seehäfen, Berlin 11:00 DEU: Economic Dialogue u.a. mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) und dem französischen Finanz- und Wirtschaftsminister Roland Lescure BEL: Treffen der Euro-Gruppe, Brüssel CHE: Eröffnung der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (World Economic Forum, WEF), Davos HINWEIS USA: Feiertag, Börse geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 20. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 NLD: DocMorris, Q4-Umsatz 10:30 DEU: Schott, Jahreszahlen 11:00 DEU: Volkswagen Group, German Corporate Conference mit Veröffentlichung der Jahreszahlen, Frankfurt 12:30 USA: KeyCorp, Q4-Zahlen 12:30 USA: U.S. Bancorp, Q4-Zahlen 15:00 USA: 3M, Q4-Zahlen 17:45 FRA: Vinci, Q4-Umsatz 22:01 USA: Netflix, Q4-Zahlen 22:30 GBR: Rio Tinto, Q4-Umsatz TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Erzeugerpreise 12/25 08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 11/25 08:30 CHE: Erzeugerpreise 12/25 08:30 CHE: Importpreise 12/25 11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 1/26 SONSTIGE TERMINE BEL: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel CHE: Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (World Economic Forum, WEF), Davos --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 21. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Barry Callebaut, Q1-Umsatz 07:30 FRA: Alstom, Q3-Umsatz 08:00 GBR: Burberry, Q3-Umsatz 12:45 USA: Halliburton, Q4-Zahlen 12:45 USA: Johnson & Johnson, Q4-Zahlen 13:00 USA: Travelers, Q4-Zahlen 16:00 USA: United Airlines, Q4-Zahlen 17:45 FRA: Atos, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 GBR: Verbraucherpreise 12/25 08:00 GBR: Erzeugerpreise 12/25 14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 11/25 (vorläufig) 16:00 USA: Frühindikator 12/25 16:00 USA: Bauinvestitionen 10/25 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 12/25 SONSTIGE TERMINE CHE: Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (World Economic Forum, WEF), Davos --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 22. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 DNK: Tryg, Jahreszahlen 08:00 GBR: Associated British Foods (ABF), Trading Update 08:00 SWE: Investor, Jahreszahlen 12:30 USA: GE Aerospace, Q4-Zahlen 13:00 USA: Procter & Gamble, Q2-Zahlen 13:30 USA: Abbott Laboratories, Q4-Zahlen 17:00 USA: Intuit, Hauptversammlung 22:00 USA: Alcoa, Q4-Zahlen 22:00 USA: Intel, Q4-Zahlen 22:05 USA: Capital One Financial, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Handelsbilanz 12/25 10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid 10:00 POL: Industrieproduktion 12/25 10:00 POL: Erzeugerpreise 12/25 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: BIP Q3/25 (3. Veröffentlichung) 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 1/26 (vorab) 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 11:00 DEU: Pressegespräch BNP Paribas Real Estate zu Marktdaten Gewerbeimmobilien Frankfurt Jahr 2025, Frankfurt/M. CHE/USA: US-Austritt aus der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wird wirksam, Genf/Washington CHE: Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (World Economic Forum, WEF), Davos --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 23. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 SWE: Ericsson, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR JPN: BoJ, Zinsentscheid 01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 1/26 00:30 JPN: Verbraucherpreise 12/25 01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 12/25 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 1/26 09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröffentlichung) 14:00 RUS: Handelsbilanz 11/25 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 1/26 (endgültig) SONSTIGE TERMINE 10:30 DEU: Jahresauftakt-Pk Sparkassenverband Rheinland-Pfalz und Wiedereröffnungsfeier von Schloss Waldthausen, Budenheim CHE: Abschluss der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (World Economic Forum, WEF), Davos --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 26. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 IRL: Ryanair, Q3-Zahlen 07:00 LUX: Stabilus, Q1-Zahlen 22:30 USA: Nucor, Q4-Zahlen USA: Steel Dynamics, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:00 JPN: CI-Index Frühindikatoren 11/25 (endgültig) 07:00 FIN: Erzeugerpreise 12/25 10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 12/25 10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 1/26 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 11/25 (vorläufig) 15:00 BEL: Geschäftsklima 1/26 16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 1/26 SONSTIGE TERMINE DEU: Gipfeltreffen der Nordsee-Anrainerstaaten, Hamburg 10:00 DEU: Jahresauftakt-Pk ZVEI Verband der Elektro- und Digitalindustrie, Frankfurt/M. 14:00 DEU: Das OLG verkündet seine Entscheidung im Prozess gegen Astrazeneca um Schmerzensgeld nach Corona-Impfung, Bamberg --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 27. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 12/25 08:00 GBR: Sage Group, Q1-Umsatz 08:00 SWE: Sandvik, Jahreszahlen 09:00 GBR: Reckitt Benckiser, außerordentliche Hauptversammlung 12:00 SWE: Atlas Copco, Jahreszahlen 12:00 USA: UPS, Q4-Zahlen 12:00 USA: UnitedHealth Group, Q4-Zahlen 12:30 USA: Kimberly-Clark, Q4-Zahlen 12:30 USA: General Motors, Q4-Zahlen 12:55 USA: RTX (vormals Raytheon), Q4-Zahlen 13:00 DEU: Invesco, Q4-Zahlen 13:00 USA: Visa, Hauptversammlung 13:30 USA: Boeing, Q4-Zahlen 13:45 USA: Union Pacific, Q4-Zahlen 17:30 USA: Visa, Hauptversammlung 22:00 CHE: Logitech, Q3-Zahlen 22:00 USA: Texas Instruments, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Northrop Grumman, Q4-Zahlen USA: Paccar, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26 02:45 CHN: Rating China PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26 07:00 CHN: Maschinenwerkzeugaufträge 12/25 (endgültig) 07:00 FIN: Arbeitslosenquote 12/25 08:00 SWE: Erzeugerpreise 12/25 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 1/26 09:00 ESP: Arbeitslosenquote Q4/25 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 11/25 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 1/26 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 1/26 SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: «Handelsblatt»-Energiegipfel u.a. mit Wirtschaftsministerin Reiche, Berlin +9.40 Uhr Keynote Wirtschafts- und Energieministerin Katherina Reiche + 10:05 Uhr: Energieversorgung im Wandel, u.a. mit RWE-Chef Markus Krebber und Klaus Müller, Präsident Bundesnetzagentur 11:00 DEU: Online-Pk der Stiftung Offshore Windenergie «Status des Offshore-Windenergieausbaus in Deutschland 2025», Hamburg 11:00 DEU: Online-Pk Bilanz nach 15 Jahren erster deutscher Offshore-Windpark Alpha Ventus, Bremerhaven 15:00 DEU: Neujahrsgipfel des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) und Report der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) 2026, Berlin u.a. mit Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) ------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 28. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Lonza, Jahreszahlen 07:00 SWE: Tele2 AB, Jahreszahlen 07:00 NLD: ASML Holding, Jahreszahlen 07:20 SWE: Volvo AB, Jahreszahlen 07:30 NLD: KPN, Jahreszahlen 10:30 GBR: Imperial Brands, Hauptversammlung 12:30 USA: GE Vernova, Q4-Zahlen 12:00 USA: Danaher, Q4-Zahlen 13:00 USA: AT&T, Q4-Zahlen 22:00 USA: IBM, Q4-Zahlen 22:00 USA: Lam Research, Q2-Zahlen 22:00 USA: Microsoft, Q2-Zahlen 22:05 USA: Tesla, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Birkenstock, Capital Markets Day USA: Southwest Airlines, Q4-Zahlen USA: General Dynamics, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: DIW-Konjunkturbarometer 08:00 DEU: GfK Verbrauchervertrauen 1/26 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 1/26 10:00 ITA: Economic Sentiment 1/26 10:00 ITA: Produzentenvertrauen 1/26 12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 12/25 16:00 USA: Baugenehmigungen 11/25 (endgültig) 20:00 USA: Fed-Zinsentscheid (20.30 Pk mit Fed-Chef Jerome Powell) SONSTIGE TERMINE DEU: Dritte Tarifverhandlungsrunde bei der Deutschen Bahn mit der Lokführergewerkschaft GDL, Berlin DEU: Fortsetzung «Handelsblatt»-Energiegipfel, Berlin 14.30 Uhr Rede Bundesumweltminister Carsten Schneider 10:00 DEU: Pk Finanzaufsicht Bafin: «Risiken im Fokus 2026», Frankfurt/M. 12:00 DEU: Bundesgerichtshof urteilt zur Frage, ob eine gewinnbringende Untervermietung einer Wohnung zulässig ist, Karlsruhe 15:00 DEU: Lufthansa-Tochter Discover stellt neue Kabinenausstattung (ab 2027) für die Langstrecken-Flugzeuge vor - hybrid mit CEO Ulrich Lindner, Frankfurt ---------------------------------------------------------------------------------------

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi