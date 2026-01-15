Aktien New York

Euphorie über TSMC-Ausblick befeuert Wall Street

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
KI
Quelle: Lucky-photographer/Shutterstock.com

Optimistische Wachstumsprognosen des taiwanesischen Chip-Giganten TSMC haben den US-Aktienmärkten und vor allem dem Halbleitersektor zu einer soliden Erholung verholfen. TSMC will die Investitionen in den kommenden drei Jahren erheblich ausweiten, um so der boomenden Halbleiternachfrage zu entsprechen, vor allem solcher nach Komponenten für Anwendungen rund um Künstliche Intelligenz (KI). Frische US-Konjunkturdaten spielten zunächst keine Rolle.

Der Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel um 0,4 Prozent auf 49.362 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,5 Prozent auf 6.963 Zähler. An der Technologiebörse Nasdaq legte der Nasdaq 100 um 1,0 Prozent auf 25.717 Punkte zu, nachdem er tags zuvor um rund 1,1 Prozent nachgegeben hatte.

