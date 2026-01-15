Der weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock hat im vierten Quartal dank einer Börsenrally mehr ⁠verdient und ‍sein verwaltetes Vermögen auf einen Rekordwert gesteigert.

Der bereinigte Gewinn stieg in ‌den drei Monaten bis Ende Dezember auf 2,18 Milliarden Dollar ‍oder 13,16 Dollar je Aktie, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Ein Jahr zuvor waren es 1,87 Milliarden Dollar oder 11,93 Dollar je Aktie ‍gewesen. Das verwaltete Vermögen kletterte ⁠auf den Rekordwert von 14,04 Billionen Dollar nach 11,55 Billionen Dollar im Vorjahreszeitraum.

Die ‍Aktie legte im vorbörslichen Handel um 2,5 Prozent zu. Die Rally ⁠an den US-Börsen im vergangenen Jahr wurde von der Begeisterung über Künstliche Intelligenz, nachlassenden Zinssorgen und einem ‍stetigen Wirtschaftswachstum angetrieben. ‌Dies führte bei BlackRock zu starken Zuflüssen von insgesamt 267,8 Milliarden Dollar, angeführt vom Geschäft mit börsengehandelten Fonds (ETFs).