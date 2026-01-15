Quartalszahlen

Fondsfirma BlackRock steigert verwaltetes Vermögen auf Rekordwert

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: rblfmr / Shutterstock.com

Der weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock hat im vierten Quartal dank einer Börsenrally mehr ⁠verdient und ‍sein verwaltetes Vermögen auf einen Rekordwert gesteigert.

Der bereinigte Gewinn stieg in ‌den drei Monaten bis Ende Dezember auf 2,18 Milliarden Dollar ‍oder 13,16 Dollar je Aktie, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Ein Jahr zuvor waren es 1,87 Milliarden Dollar oder 11,93 Dollar je Aktie ‍gewesen. Das verwaltete Vermögen kletterte ⁠auf den Rekordwert von 14,04 Billionen Dollar nach 11,55 Billionen Dollar im Vorjahreszeitraum.

Die ‍Aktie legte im vorbörslichen Handel um 2,5 Prozent zu. Die Rally ⁠an den US-Börsen im vergangenen Jahr wurde von der Begeisterung über Künstliche Intelligenz, nachlassenden Zinssorgen und einem ‍stetigen Wirtschaftswachstum angetrieben. ‌Dies führte bei BlackRock zu starken Zuflüssen von insgesamt 267,8 Milliarden Dollar, angeführt vom Geschäft mit börsengehandelten Fonds (ETFs).

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Blackrock

Das könnte dich auch interessieren

Dax Tagesrückblick 13.01.2026
Dax tritt nach neuem Rekord auf der Stelle - Index "massiv überkauft"13. Jan. · onvista
Dax tritt nach neuem Rekord auf der Stelle - Index "massiv überkauft"
Dax Tagesrückblick 08.01.2026
Dax gibt Gewinne nach neuer Bestmarke ab - Rüstungstitel stark08. Jan. · onvista
Dax gibt Gewinne nach neuer Bestmarke ab - Rüstungstitel stark
Vorbörse 15.01.2026
Dax startet mit kleinem Plus in den Handelstag - Verluste in Asienheute, 08:15 Uhr · onvista
Dax startet mit kleinem Plus in den Handelstag - Verluste in Asien
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Anlagestrategie
Drei günstige Aktienmärkte, die 2026 einen Blick wert sindgestern, 16:30 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 11.01.2026
Aktienmärkte und Edelmetalle eröffnen 2026 mit ausgeprägter Stärke11. Jan. · onvista
Alle Premium-News