TSMC erzielt dank KI-Boom Rekordgewinn und übertrifft Prognosen

Taipeh, 15. Jan (Reuters) - Der weltgrößte Chip-Auftragsfertiger TSMC profitiert massiv vom Boom bei Künstlicher Intelligenz (KI) und hat einen Rekordgewinn erzielt.

Der Nettogewinn sprang im ⁠vierten Quartal um ‍35 Prozent auf 505,7 Milliarden Taiwan-Dollar (16 Milliarden Dollar), wie der wichtigste Zulieferer von Nvidia am Donnerstag mitteilte. ‌Damit übertraf der Konzern aus Taiwan die Markterwartungen von 478,4 Milliarden Taiwan-Dollar deutlich. Der Umsatz ‍kletterte von Oktober bis Dezember um 20,5 Prozent auf 1,046 Billionen Taiwan-Dollar (33,1 Milliarden Dollar).

Für das laufende erste Quartal stellte TSMC einen Umsatzanstieg von bis zu 40 Prozent auf 1,13 Billionen Taiwan-Dollar (35,8 Milliarden Dollar) in Aussicht. Die Kunden sendeten "starke Signale" und bäten ‍direkt um Kapazitäten, hieß es. Zudem kündigte ⁠der Konzern an, die Investitionen im Jahr 2026 um bis zu 37 Prozent auf 1,77 Billionen Taiwan-Dollar (56 Milliarden Dollar) zu erhöhen. Die ‍in Taipeh notierten Aktien von TSMC legten im vergangenen Jahr um 44 Prozent zu und sind ⁠in diesem Jahr bereits um rund neun Prozent gestiegen.

Die starken Zahlen kommen inmitten von Unsicherheiten über die Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump und dessen Androhung von Zöllen auf ‍Halbleiter. TSMC reagiert auf den ‌politischen Druck mit massiven Investitionen in den USA. Im März vergangenen Jahres kündigte der Konzern eine Investition von 100 Milliarden Dollar an, zusätzlich zu den 65 Milliarden Dollar, die für drei Werke im Bundesstaat Arizona zugesagt wurden. US-Handelsminister Howard Lutnick hatte vergangene Woche erklärt, er erwarte weitere Investitionen des Unternehmens in den US-Standort.