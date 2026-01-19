Dividendenalarm

Dividendenkalender heute, 19.01.2026

onvista · Uhr
Infrastruktur

Die Dividendentermine folgender Unternehmen sind heute, am 19. Januar 2026, wichtig. Alle Daten kompakt in einer Übersicht.

Quelle: Number1411/Shutterstock.com

Die beliebtesten Aktien, bei denen Dividenden anstehen

UnternehmenFinanzbericht
CityconSonder ex-Dividenden Datum
Companhia Paranaense de Energia CopelSonder-Dividenden Datum
EnelEndgültiges ex-Dividenden Datum
Enel ChileEndgültiges ex-Dividenden Datum
FRONTERA ENERGYVierteljährliches Dividenden Datum
HELLENiQ ENERGYEndgültiges ex-Dividenden Datum
Himalaya ShippingSonder ex-Dividenden Datum
JDE Peet'sEndgültiges ex-Dividenden Datum
Monument MiningSonder-Dividenden Datum
PepkorEndgültiges Dividenden Datum
SnamEndgültiges ex-Dividenden Datum
SolvayEndgültiges ex-Dividenden Datum
Thor IndustriesVierteljährliches Dividenden Datum
Thrace PlasticsEndgültiges ex-Dividenden Datum
Tiger BrandsSonder-Dividenden Datum

Alle Dividendentermine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Enel
Solvay
Snam
Monument Mining
JDE Peet's
HELLENiQ ENERGY
Himalaya Shipping
Enel Chile
Thor Industries
Companhia Paranaense de Energia Copel
Tiger Brands
FRONTERA ENERGY
Pepkor
Citycon
Thrace Plastics

