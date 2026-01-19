EQS-News: PNE verkauft erfolgreich zukunftsgerichtetes PV-Projekt an Polens führenden Energieversorger ORLEN

EQS-News: PNE AG / Schlagwort(e): Sonstiges

PNE verkauft erfolgreich zukunftsgerichtetes PV-Projekt an Polens führenden Energieversorger ORLEN

PNE setzt seine Erfolgsbilanz in Polen mit dem Verkauf eines Solarparks fort, der die Hauptraffinerie von ORLEN in Płock direkt mit Strom versorgen wird.

Das Projekt unterstützt die Dekarbonisierung eines bedeutenden europäischen Industrieclusters.

Die Transaktion unterstreicht die Stärke von PNE Polska sowie die Position der Unternehmensgruppe als Marktführer, bevorzugter Partner für Blue-Chip-Energieunternehmen und Anbieter von Komplettlösungen.

Cuxhaven/Koszalin, 19. Januar 2026 – Die PNE-Gruppe hat erfolgreich ein PV-Projekt in Polen an ORLEN, den größten Multienergieversorger in Mittel- und Osteuropa, verkauft. Die Transaktion wurde über die polnische Tochtergesellschaft PNE Polska abgewickelt und stärkt die starke Position der Unternehmensgruppe in einem der dynamischsten Erneuerbare-Energien-Märkte Europas.

Der Verkauf umfasst 100 % der Anteile an der Projektgesellschaft „RES Project 5". Das Unternehmen besitzt die Rechte zum Bau und Betrieb eines PV-Parks mit einer Leistung von rund 40 MW, der sich in unmittelbarer Nähe der Produktionsanlage von ORLEN in Płock befindet.

„Diese Transaktion ist ein Beweis für die Qualität unserer Entwicklungsarbeit und unsere Fähigkeit, maßgeschneiderte Energielösungen für große Industrieunternehmen zu liefern", sagte Holger Gallas, CEO von PNE Polska. „Wir sind stolz darauf, ORLEN bei ihrer ambitionierten Energiewendestrategie zu unterstützen. Indem wir ein Projekt liefern, das direkt an deren Raffinerieinfrastruktur angebunden ist, tragen wir aktiv zur Dekarbonisierung der energieintensiven Industrie in Europa bei."

„Dieses Projekt unterstreicht erneut die strategische Ausrichtung der PNE-Gruppe“, ergänzt Roland Stanze, COO von PNE AG. „Wir liefern nicht nur Standardprojekte, die auf staatliche Fördersysteme und Tarife angewiesen sind, sondern entwickeln Projekte direkt für den Kunden, ohne das öffentliche Stromnetz nutzen zu müssen. Dies festigt unsere Position als Unternehmen, das integrierte Komplettlösungen anbietet.“

Das Projekt zeichnet sich durch seine strategische Lage und sein technisches Design aus. Der Solarpark wird direkt an das interne Stromnetz der Raffinerie in Płock angeschlossen. Dieser "Behind-the-Meter"-Ansatz bietet erhebliche Vorteile: Da das öffentliche Netz nicht genutzt wird, reduziert dies regulatorische Risiken und vereinfacht Verwaltungsverfahren während der Entwicklungs- und Bauphase.

PNE hat das Projekt als "Ready-to-Build-plus" entwickelt. Das bedeutet, dass zusätzlich zur baulichen Genehmigungsreife und technischen Planung des PV-Projekts auch die Angebote als Generalunternehmer vorbereitet wurden. ORLEN wird diese Vorbereitung zum Teil als Grundlage für die weitere Planung und Umsetzung des Projekts nutzen.

ORLEN plant, 2026 einen Auftragnehmer auszuwählen; die Inbetriebnahme des Solarparks ist für 2028 geplant.

Die ORLEN-Gruppe ist ein bedeutender Akteur im europäischen Energiesektor mit Aktivitäten in Polen, Tschechien, Deutschland, Litauen und der Slowakei. Diese erste direkte Transaktion zwischen der PNE-Gruppe und ORLEN S.A. zeigt, dass PNE ein verlässlicher Partner wichtiger Industrieunternehmen in Polen und darüber hinaus ist.

Über die PNE-Gruppe

Die international tätige, börsennotierte PNE-Gruppe wird im SDAX geführt. Seit über 30 Jahren am Markt, ist sie einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Windenergie- und Photovoltaikprojekten weltweit sowie auf der Stromerzeugung mit eigenen Windparks. Das Spektrum umfasst alle Projektierungsphasen von der Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren über die Finanzierung und die Errichtung bis zum Betrieb und zum Repowering. Als Clean Energy Solutions Provider, ein Anbieter von Lösungen für saubere Energie, bietet die PNE-Gruppe darüber hinaus Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Windparks und Photovoltaikanlagen sowie Batteriespeicherlösungen zur effizienteren Nutzung erneuerbarer Energien. Für Lösungen zur Veredelung von Strom über Power-to-X-Technologien ist die PNE-Gruppe ein gefragter Partner der Industrie



Kontakt:

PNE AG

Head of Corporate Communications

Alexander Lennemann

Tel: +49 47 21 7 18 – 453

E-Mail: alexander.lennemann@pnegroup.com

PNE AG

Head of Investor Relations

Christopher Rodler

Tel: +49 40 879 33 – 114

E-Mail: christopher.rodler@pnegroup.com

