EQS-News: T.D. Williamson bringt SHiiELD™ auf den Markt, ein doppeltes unabhängiges Isolations- und Entlüftungssystem

TULSA, Oklahoma, 21. Januar 2026 /PRNewswire/ -- T.D. Williamson (TDW), ein weltweit führender Anbieter von Pipeline-Lösungen, gab die Einführung von TDW SHiiELD™ bekannt, einem Pipeline-Isolationswerkzeug der nächsten Generation, das einen neuen Standard für doppelte unabhängige Isolierung und Entlüftung (DiiB) setzt.

Branchenweit erste Lösung zur Pipeline-Isolierung

Die SHiiELD-Technologie bietet eine leckagefreie Leistung, kompromisslose Sicherheit und eine viermal so große Durchflussfläche wie herkömmliche Double-Block-and-Bleed-Lösungen, während sie gleichzeitig die Umwelt vor flüchtigen Emissionen schützt und Betriebsausfälle reduziert.

SHiiELD wurde mit zwei unabhängig voneinander verankerten Modulen und energieversorgten Dichtungen entwickelt und bietet ein redundantes Isolationssystem, das die sich weiterentwickelnden Sicherheits- und Umweltstandards übertrifft. Durch die zertifizierte, leckagefreie Abdichtung und die Möglichkeit der Fernaktivierung und -überwachung minimiert SHiiELD das Betriebsrisiko, verbessert die Pipeline-Effizienz und gewährleistet emissionsfreie Isolationsprojekte.

Sehen Sie sich das SHiiELD™-Video unter tdw.red/SHiiELD an, um sich über die Leistungsfähigkeit des Systems zu informieren.

Förderung von Effizienz, Sicherheit und Umweltverantwortung

„SHiiELD verändert die Art und Weise, wie Betreiber Pipelines isolieren und gleichzeitig ihre Emissions- und Sicherheitsziele erreichen", sagte Bob McGrew, Chief Executive Officer von TDW. „Durch die Kombination von echter Redundanz mit erstklassigem Durchsatz und Fernaktivierung gewährleistet SHiiELD die sicherste Isolierung für Personal und Umwelt. Diese innovative Technologie unterstreicht das Engagement von TDW für die Verbesserung der Pipelinesicherheit und der betrieblichen Effizienz."

Mit SHiiELD treibt TDW die Pipeline-Branche mit fortschrittlichen Technologien weiter voran, die den Anforderungen des Marktes nach höherer Sicherheit, Zuverlässigkeit, Umweltverantwortung und Durchsatz gerecht werden. Lesen Sie unseren Blog, um zu erfahren, wie die DiiB-Technologie funktioniert.

Shiield ist ein Markenzeichen von T.D. Williamson, Inc. Für weitere Informationen über das TDW SHiiELD System besuchen Sie uns online.

Informationen zu T.D. Williamson

T.D. Williamson (TDW) bietet fortschrittliche Technologien für die Integrität, Intervention, Reinigung und Reparatur von Pipelines, die den sicheren und effizienten Betrieb kritischer Energiesysteme gewährleisten. Seit mehr als einem Jahrhundert ist TDW führend bei Innovationen im Bereich der Reinigung und Isolierung von Pipelines, die Emissionen reduzieren, die Lebensdauer von Anlagen verlängern und eine nachhaltigere Energiezukunft unterstützen.

Heute unterstützt TDW die Bemühungen der Energiebranche um einen kohlenstoffärmeren Betrieb und eine nachhaltige Zukunft für Pipelines. TDW hat seinen Hauptsitz in Tulsa, Oklahoma, und ist an mehr als 35 Standorten weltweit tätig, mit Vertriebspartnern in Europa, Asien und dem Nahen Osten.

