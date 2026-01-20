W​e​r​b​u​n​g von
HSBC Continental Europe S.A., Germany

Gold im Chart-Check: Von Rekord zu Rekord - HSBC Daily Trading TV 20.01.2026

HSBC · Uhr
Artikel teilen:

In dieser Ausgabe von #HSBC Daily Trading TV analysiert Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse HSBC Deutschland, #Gold.

►Weitere Chartanalysen unter https://grp.hsbc/6054RHNn8
►Weitere Infos: https://grp.hsbc/6055RHNnD
►Lesen Sie bitte die Werbe- und Lizenzhinweise unter https://grp.hsbc/6056RHNnE
►Kennen Sie schon unseren Instagram-Account? https://grp.hsbc/6057RHNn1

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
G
Goldpreis
HSBC
HSBC ADR

Das könnte dich auch interessieren

Dow Jones® startet mit neuem Rekordhoch - ntv Zertifikate 08.01.2026
g​n​u​b​r​e​W
gestern, 16:17 Uhr · HSBC
Dow Jones® startet mit neuem Rekordhoch - ntv Zertifikate 08.01.2026
Gefragt wie nie! - Silberpreis im Höhenflug - ntv Zertifikate 16.01.2026
g​n​u​b​r​e​W
gestern, 16:16 Uhr · HSBC
Gefragt wie nie! - Silberpreis im Höhenflug - ntv Zertifikate 16.01.2026
Wochenrückblick – Die Edelmetallrallye geht weiter
g​n​u​b​r​e​W
17. Jan. · HSBC
Wochenrückblick – Die Edelmetallrallye geht weiter
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Kapitalmarktexperte im Interview
„Nicht die Höhe der Zölle, sondern die Willkür im Weißen Haus ist das Problem“heute, 11:59 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Eine größere Korrektur ist wahrscheinlich18. Jan. · Acatis
Alle Premium-News