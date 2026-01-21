Quartalsbericht veröffentlicht

Continental schafft trotz Schwäche von Contitech Jahresprognose

Reuters
Frankfurt, 21. Jan (Reuters) - Der Dax-Konzern Continental hat trotz eines schwächeren Abschneidens der ⁠Sparte Contitech ‍die selbst gesteckten Jahresziele für 2025 erreicht.

Im vergangenen Jahr habe ‌der Konzern mit 19,7 Milliarden Euro Umsatz das untere ‍Ende der Prognosespanne geschafft, wie aus einer Pflichtmitteilung am Mittwoch hervorging. Auch die bereinigte operative Marge lag mit 10,2 Prozent in ‍der angepeilten Größenordnung von zehn ⁠bis elf Prozent. Contitech, das vor dem Verkauf stehende Industriegeschäft, blieb ‍unterdessen mit einer bereinigten Marge von 4,9 Prozent unter der ⁠in Aussicht gestellten Spanne von sechs bis sieben Prozent.

Zur Begründung verwies das Unternehmen auf eine ausbleibende ‍Markterholung Ende ‌des Jahres, Kosten für den Umbau der Sparte sowie Währungs- und Bewertungseffekte. Die Kernsparte Tires, das Reifengeschäft, erreichte eine Umsatzrendite von 13,6 Prozent und landete damit am oberen Ende der Prognosespanne.

