Dividendenkalender heute, 21.01.2026

Die Dividendentermine folgender Unternehmen sind heute, am 21. Januar 2026, wichtig. Alle Daten kompakt in einer Übersicht.

Quelle: Number1411/Shutterstock.com

Die beliebtesten Aktien, bei denen Dividenden anstehen

UnternehmenFinanzbericht
ACERINOXEndgültiges ex-Dividenden Datum
Cisco SystemsVierteljährliches Dividenden Datum
Colgate-PalmoliveVierteljährliches ex-Dividenden Datum
Dynex CapitalEndgültiges ex-Dividenden Datum
Erie IndemnityVierteljährliches Dividenden Datum
GENTEXVierteljährliches Dividenden Datum
LineageVierteljährliches Dividenden Datum
Match GroupVierteljährliches Dividenden Datum
NetappVierteljährliches Dividenden Datum
Owens CorningVierteljährliches Dividenden Datum
Prospect CapitalEndgültiges Dividenden Datum
RE ROYALTIES LTD.Vierteljährliches Dividenden Datum
REUNERTEndgültiges ex-Dividenden Datum
SnamEndgültiges Dividenden Datum
SolvayEndgültiges Dividenden Datum

Alle Dividendentermine findest du in unserem Finanzkalender.

