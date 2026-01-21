Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 21.01.2026

onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 21. Januar 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
Ally FinancialBericht Geschäftsjahr 2025
CACI InternationalBericht 2. Quartal 2026
Charles SchwabBericht Geschäftsjahr 2025
Citizens FinancialBericht Geschäftsjahr 2025
DISCOBericht 3. Quartal 2025
HalliburtonBericht Geschäftsjahr 2025
Johnson & JohnsonBericht Geschäftsjahr 2025
KINDER MORGANBericht Geschäftsjahr 2025
MakeMyTripBericht 3. Quartal 2026
PrologisBericht Geschäftsjahr 2025
RLIBericht Geschäftsjahr 2025
Rupert ResourcesBericht 3. Quartal 2027
TE ConnectivityBericht 1. Quartal 2026
Teledyne TechnologiesBericht Geschäftsjahr 2025
Travelers CompaniesBericht Geschäftsjahr 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

