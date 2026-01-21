Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 21.01.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 21. Januar 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Ally Financial
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|CACI International
|Bericht 2. Quartal 2026
|Charles Schwab
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Citizens Financial
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|DISCO
|Bericht 3. Quartal 2025
|Halliburton
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Johnson & Johnson
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|KINDER MORGAN
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|MakeMyTrip
|Bericht 3. Quartal 2026
|Prologis
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|RLI
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Rupert Resources
|Bericht 3. Quartal 2027
|TE Connectivity
|Bericht 1. Quartal 2026
|Teledyne Technologies
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Travelers Companies
|Bericht Geschäftsjahr 2025
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 20.01.2026gestern, 06:10 Uhr · onvista
Premium-Beiträge
Trading-ImpulsDieser TecDax-Wert könnte hier nun wieder interessant werdengestern, 15:00 Uhr · onvista
Kapitalmarktexperte im Interview„Nicht die Höhe der Zölle, sondern die Willkür im Weißen Haus ist das Problem“gestern, 11:59 Uhr · onvista