JP Morgan-Chef warnt vor Trump-Forderung nach Deckelung von Kreditkartenzinsen

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Die US-Großbank JPMorgan warnt vor schweren Folgen der von US-Präsident Donald Trump vorgeschlagenen Deckelung von Kreditkartenzinsen.

"Das würde ⁠80 Pozent ‍der Amerikaner den Zugang zu Krediten verwehren, und zwar zu ihren finanziellen Reserven", sagte JPMorgan-Chef ‌Jamie Dimon am Mittwoch auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Er gilt als einer ‍der einflussreichsten Banker der Wall Street. Dimon argumentierte, die von Trump geforderte einjährige Begrenzung der Kreditkartenzinsen auf zehn Prozent würde vielen Verbrauchern den Zugang zu wichtigen Krediten praktisch versperren. Dimon sprach in dem Zusammenhang von ‍einer "wirtschaftlichen Katastrophe".

Trump, der unter Druck steht, ⁠die Sorgen vieler Amerikaner über die steigenden Lebenshaltungskosten im Vorfeld der im November anstehenden Kongresswahlen zu zerstreuen, hatte die ‍Zinsbegrenzung Anfang des Monats gefordert. In seiner Rede auf dem WEF forderte der US-Präsident ⁠den US-Kongress auf, eine Deckelung der Kreditkartenzinsen bei zehn Prozent für ein Jahr zu beschließen.

Kreditkarten generieren hohe Renditen für Banken, die hohe Zinsen verlangen, ‍um das größere Ausfallrisiko ‌bei unbesicherten Kreditkartenkrediten auszugleichen. Verbände der Bankenbranche haben sich jedoch vehement gegen eine Begrenzung der Zinsen ausgesprochen und argumentiert, dies würde dazu führen, dass der Kreditzugang für Verbraucher stark eingeschränkt werde. Laut Analysten erfordert eine solche Maßnahme ein Gesetz und habe aufgrund der Uneinigkeit zwischen Demokraten und Republikanern nur geringe Erfolgsaussichten.

