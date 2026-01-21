Quartalsbericht veröffentlicht

Wohlhabende und Geschäftsleute sorgen bei United Airlines für Optimismus

Chicago, 20. Jan (Reuters) - United Airlines hat am Dienstag dank einer starken Nachfrage von Geschäftsreisenden und ⁠wohlhabenden Kunden ‍einen optimistischen Ausblick gegeben.

Die Aktien der US-Fluggesellschaft stiegen im nachbörslichen Handel um 4,3 ‌Prozent. Für das laufende erste Quartal stellte das Unternehmen einen ‍bereinigten Gewinn von 1,00 bis 1,50 Dollar pro Aktie in Aussicht. Der Mittelwert dieser Spanne liegt mit 1,25 Dollar über der durchschnittlichen Analystenschätzung von 1,13 Dollar, wie aus ‍LSEG-Daten hervorgeht.

Auch im abgelaufenen vierten ⁠Quartal übertraf die Airline aus Chicago die Gewinnerwartungen. Unter dem Strich stand ein bereinigter Gewinn ‍von 3,10 Dollar je Aktie, während Experten lediglich mit 2,94 Dollar ⁠gerechnet hatten. Der Umsatz kletterte um 4,8 Prozent auf 15,4 Milliarden Dollar. Für das Gesamtjahr 2026 rechnet United mit einem ‍bereinigten Gewinn zwischen ‌12 und 14 Dollar je Aktie. Analysten gehen hier im Schnitt von 13,16 Dollar aus. Im Jahr 2025 hatte die United-Aktie um gut 15 Prozent zugelegt.

