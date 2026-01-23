Gespräche beendet

Puma-Aktie sackt zweistellig ab - Übernahmefantasie verpufft

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: Mirror-Images / Shutterstock.com

Die seit längerer Zeit kursierenden Spekulationen über eine Übernahme des deutschen Sportartikelherstellers Puma haben am Freitag einen Dämpfer erhalten. Die Aktien brachen am Nachmittag als Schlusslicht im MDax der mittelgroßen Unternehmen um bis zu zwölf Prozent auf 18,98 Euro ein. Ein Händler verwies auf einen Bericht, demzufolge die Gespräche der französischen Milliardärsfamilie Pinault mit dem chinesischen Konzern Anta Sports beendet seien.

Schon seit Ende vergangenen Jahres gilt Anta, dem bereits die Sportartikelmarke Fila und der Outdoor-Spezialist Jack Wolfskin gehören, als Interessent an Puma. Eine mögliche Übernahme steht und fällt aber mit der Bewertungserwartung der Pinault-Familie, die nach Puma-Angaben knapp 30 Prozent der Anteile am Sportartikelhersteller hält.

