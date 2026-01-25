EQS-DD: net digital AG: KAVI Beteiligungen UG, Verkauf

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

25.01.2026 / 16:23 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: KAVI Beteiligungen UG

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Theodor
Nachname(n): Niehues
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
net digital AG

b) LEI
391200CTSVFF9EHN8Y59 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
Beschreibung: Verkauf von Aktien

b) Art des Geschäfts
Verkauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
17,90 EUR 537.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
17,90 EUR 537.000,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
23.01.2026; UTC+8:30

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


25.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: net digital AG
Niederkasseler Lohweg 175
40547 Düsseldorf
Deutschland
Internet: www.net-digital.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

102966  25.01.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
DIGITAL HOLDINGS INC.
Net Hldgs
D
DIGITAL
net digita

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Kolumne von Stefan Riße
Japan treibt das globale Schuldenexperiment auf die Spitzeheute, 08:43 Uhr · Acatis
Weniger Cash, mehr Aktien
Wie Profis ihre Fonds für das Börsenjahr 2026 umschichten23. Jan. · onvista
Alle Premium-News