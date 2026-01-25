Kolumne von Stefan Riße

Japan treibt das globale Schuldenexperiment auf die Spitze
Steigende Zinsen und eine zunehmende Inflation belasten die japanische Wirtschaft - wie auch ein enormer Schuldenberg. Scheitert das einzigartige geldpolitische Experiment des Inselstaats, werden europäische und amerikanische Aktien nicht ohne Folgen davonkommen.
Laut dem angesehenen Harvard-Ökonomen Kenneth Rogoff ist eine Staatsverschuldung von 90 Prozent in Relation zum Bruttoinlandsprodukt die Schwelle, ab der sie sich negativ auf das Wirtschaftswachstum des betreffenden Landes auswirkt. In seinem viel beachteten wirtschaftlichen Aufsatz mit dem Titel „Growth in a Time of Debt“, also Wachstum in Zeiten von Verschuldung, argumentierte er damit, dass eine Staatsverschuldung von 90 Prozent und mehr zu Zins- und Steuererhöhungen führen würde, was das Wirtschaftswachstum entsprechend bremse. Allerdings wurde seine Theorie im Grunde schon, während er den Aufsatz schrieb, durch das Beispiel Japan widerlegt.
onvista Plus: Damit deine Strategie sitzt
- Alle Plus-Artikel im Web & App
- Trading- und Investmentideen von Experten
- onvista Börsendienst "Chartzeit" von Martin Goersch
- Jederzeit online kündbar
- Erster Monat nur 0,99€ (Neukundenangebot)