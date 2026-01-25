Kolumne von Stefan Riße

Laut dem angesehenen Harvard-Ökonomen Kenneth Rogoff ist eine Staatsverschuldung von 90 Prozent in Relation zum Bruttoinlandsprodukt die Schwelle, ab der sie sich negativ auf das Wirtschaftswachstum des betreffenden Landes auswirkt. In seinem viel beachteten wirtschaftlichen Aufsatz mit dem Titel „Growth in a Time of Debt“, also Wachstum in Zeiten von Verschuldung, argumentierte er damit, dass eine Staatsverschuldung von 90 Prozent und mehr zu Zins- und Steuererhöhungen führen würde, was das Wirtschaftswachstum entsprechend bremse. Allerdings wurde seine Theorie im Grunde schon, während er den Aufsatz schrieb, durch das Beispiel Japan widerlegt.

Weiterlesen mit onvista Plus onvista Plus: Damit deine Strategie sitzt Trends früher erkennen, Chancen am Markt gezielt nutzen: Jetzt Zugang zu Profi-Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten. Alle Plus-Artikel im Web & App

Trading- und Investmentideen von Experten

onvista Börsendienst "Chartzeit" von Martin Goersch

Jederzeit online kündbar

Erster Monat nur 0,99€ (Neukundenangebot) Nur 0,99 € im ersten Monat Du hast bereits ein Abo? Zur Anmeldung