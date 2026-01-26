Aktienmärkte

Rückschlag nach Stabilisierungsversuch

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: one studio 900/Shutterstock.com

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seiner Erholung seit Mittwochnachmittag dürfte der Dax am Montag zunächst wieder den Rückwärtsgang einlegen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem regulären Xetra-Start ein halbes Prozent tiefer auf 24.774 Punkte. Das zwei Wochen alte Rekordhoch von gut 25.507 Punkten bleibt einstweilen in weiter Ferne. Stattdessen orientiert sich der Dax wieder in Richtung Vorwochentief bei fast 24.349 Punkten.

Der Dax war zuletzt hin- und hergerissen von der zwischenzeitlichen Zoll-Drohung des US-Präsidenten Donald Trump gegen Europa, die dann nach einer Kehrtwende auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos plötzlich wieder vom Tisch war.

Der Anlagestratege Mislav Matejka von der Investmentbank JPMorgan setzt auch in diesem Kontext eher auf Aktienmärkte aufstrebender Länder als auf die der klassischen Industrienationen. Im Vergleich zu Europa und den USA seien sie vom Zoll-Thema weniger betroffen. Obendrein erschienen sie im Bewertungsvergleich sehr attraktiv. Seine Favoriten sind China und Korea.

In Deutschland und in den USA steht die kommende Woche im Zeichen der Berichtssaison, die nun in Fahrt kommt, sowie der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwochabend./ag/zb

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
D
DAX (Kursindex)

Das könnte dich auch interessieren

Dax Tagesrückblick 23.01.2026
Dax beendet Woche mit kleinem Plus - Silber knackt 100-Dollar-Marke23. Jan. · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Aktien New York Ausblick
Wall Street dürfte Erholung in langsamerem Tempo fortsetzen22. Jan. · dpa-AFX
Wall Street dürfte Erholung in langsamerem Tempo fortsetzen
Online-Autohändler
Analystenkommentar treibt Auto1-Aktie an MDax-Spitze23. Jan. · dpa-AFX
Analystenkommentar treibt Auto1-Aktie an MDax-Spitze
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 25.01.2026
Japan rückt in den Fokus: Steigende Zinsen als globaler Risikofaktorgestern, 19:58 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Japan treibt das globale Schuldenexperiment auf die Spitzegestern, 08:43 Uhr · Acatis
Weniger Cash, mehr Aktien
Wie Profis ihre Fonds für das Börsenjahr 2026 umschichten23. Jan. · onvista
Alle Premium-News