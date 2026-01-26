Edelmetallrally
Rheinmetall auch im All? Gold und Micron im Fokus
onvista · Uhr
In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Hugo Boss, Nemetschek, Volkswagen, Rheinmetall, BYD, Gold, Capital Financial, Apple, Netflix, USA Rare Earth, Micron.
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
Gold & Silber: Neue Rekorde
Gold und Silber markieren neue Höchststände. Was treibt die Nachfrage, wie positionieren sich Investoren – und wie nachhaltig ist der Trend nach der starken Rally?
Rheinmetall: Investitionen & neue Projekte
Rheinmetall baut Kapazitäten aus und blickt über klassische Industrieprojekte hinaus. Welche strategische Bedeutung haben Standortausbau und neue Großvorhaben?
Micron: Gewinner im KI-Speicherzyklus
Der Fokus im KI-Markt verschiebt sich. Warum Memory-Hersteller plötzlich im Mittelpunkt stehen und welche Rolle Micron dabei spielt.
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Märkte heuteLVMH noch fair bewertet? App Lovins Short-Report, Microsoft mit Vorsprung20. Jan. · onvista
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 25.01.2026Japan rückt in den Fokus: Steigende Zinsen als globaler Risikofaktorgestern, 19:58 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan RißeJapan treibt das globale Schuldenexperiment auf die Spitzegestern, 08:43 Uhr · Acatis
Weniger Cash, mehr AktienWie Profis ihre Fonds für das Börsenjahr 2026 umschichten23. Jan. · onvista