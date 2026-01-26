Edelmetallrally

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Gold & Silber: Neue Rekorde

Gold und Silber markieren neue Höchststände. Was treibt die Nachfrage, wie positionieren sich Investoren – und wie nachhaltig ist der Trend nach der starken Rally?

Rheinmetall: Investitionen & neue Projekte

Rheinmetall baut Kapazitäten aus und blickt über klassische Industrieprojekte hinaus. Welche strategische Bedeutung haben Standortausbau und neue Großvorhaben?

Micron: Gewinner im KI-Speicherzyklus

Der Fokus im KI-Markt verschiebt sich. Warum Memory-Hersteller plötzlich im Mittelpunkt stehen und welche Rolle Micron dabei spielt.