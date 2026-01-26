Edelmetallrally

Rheinmetall auch im All? Gold und Micron im Fokus

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Hugo Boss, Nemetschek, Volkswagen, Rheinmetall, BYD, Gold, Capital Financial, Apple, Netflix, USA Rare Earth, Micron.

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant: 

Gold & Silber: Neue Rekorde

Gold und Silber markieren neue Höchststände. Was treibt die Nachfrage, wie positionieren sich Investoren – und wie nachhaltig ist der Trend nach der starken Rally?

Rheinmetall: Investitionen & neue Projekte

Rheinmetall baut Kapazitäten aus und blickt über klassische Industrieprojekte hinaus. Welche strategische Bedeutung haben Standortausbau und neue Großvorhaben?

Micron: Gewinner im KI-Speicherzyklus

Der Fokus im KI-Markt verschiebt sich. Warum Memory-Hersteller plötzlich im Mittelpunkt stehen und welche Rolle Micron dabei spielt.  

